BarraShoppingSul em Porto Alegre: marcas que abriram e que vão abrir

No giro de novidades do Minuto Varejo, o que abriu e o que vai abrir no BarraShoppingSul, em Porto Alegre. A colunista mostra as marcas que abriram desde setembro, como Academia Ultra, Arezzo, Borelli, Boss, Granado, Milky Moo, Plié e Santa Lolla, além da loja conceito do O Boticário repaginada. Nas estreias, tem os restaurantes Isoj (culinárias peruana e japonesa) e Eat+Kitchen.