Açougue é primeira banca de nova leva a abrir no Mercado Público

O açougue Estância da Carne é a primeira banca de uma nova leva a abrir as portas no Mercado Público de Porto Alegre. Ocupando as bancas 23 e 24, o local irá trabalhar com carnes nobres de diferentes cortes e será inaugurado nesta sexta-feira (16), às 7h30min, quando o complexo começa a funcionar.

O empreendimento passou pelo pregão realizado no fim de 2022 pela prefeitura da Capital. Os donos, que já têm outra loja na mesma atividade no empreendimento, venceram a disputa pelo ponto com oferta de R$ 527 mil.

conjunto de nove bancas e lojas O açougue é o primeiro de umque será aberto no Mercado. Com as novas unidades, o local passará a contar com 104 operações. Entre as novidades, estão cafeterias, como uma nova unidade do Baden, varejo de pet, pizzaria, casa de massas e pizzaria, além de produtos para confeitaria.

A casa de carnes tem 78 metros quadrados e contratou seis funcionários. Segundo o proprietário, Valdir Sauer, a expectativa é de aumentar para dez o número de empregados, conforme a evolução das vendas.

Loja fica em um dos principais pontos, em frente à Japesca, logo na entrada do empreendimento no Centro. Foto: Ana Terra Firmino/JC

"A gente vai trabalhar com todos os tipos de cortes, desde a agulha até a picanha", explica Sauer. Além disso, o negócio pretende atrair todo o público que circula no Centro Histórico da Capital, sem distinção de classe de renda. Para isso, o empreendedor afirma que prioriza carne de qualidade, em meio a um cenário em que existe bastante diferença de preços entre estabelecimentos.

"Muita gente põe carne de vaca, que é como a gente chama a carne que vem de fora do Rio Grande do Sul, que é bem mais em conta. Busco peças de qualidade, de um frigorífico bom, de nome. Pago um pouco mais caro, mas tenho um produto melhor", destaca o proprietário.

Nesta sexta-feira e sábado, a casa terá degustação para a clientela. O horário de funcionamento do açougue é das 7h30min às 19h30min, de segunda a sexta-feira, e das 7h30 às 18h30 aos sábados.