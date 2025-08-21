H&M estreia no Brasil para brigar com Renner e C&A

Uma nova varejista estrangeira desembarca no fim de semana no Brasil mostrando força. A estreia da H&M, de mesma nacionalidade da C&A, vem com um recado: vai brigar por mercado onde rivalizam a gaúcha Lojas Renner, a própria C&A, Zara (com quem já rivaliza em outros mercados, como o norte-americano) e Riachuelo. Por que a H&M, de Hennes & Mauritz, chega com força? Primeiro, a porta de entrada será neste fim de semana em um dos shopping centers mais badalados do Brasil, o Iguatemi São Paulo, na vizinhança de concorrentes no complexo na capital paulista. Segundo motivo, a rede investiu pesado em campanha de marketing, usando ícones da música e cultura como Gilberto Gil e Anitta para badalar a entrada e criar identidade e proximidade. Quatro lojas estão confirmadas. Depois do Iguatemi, virão as filiais dos shoppings Anália Franco, Morumbi e Parque D. Pedro (Campinas). A coluna questionou a marca se vai ter unidades e quando no Rio Grande do Sul, e a resposta é que o foco é estar em mais pontos no Brasil. "Estamos muito empolgados em finalmente abrir nossas portas no Brasil", comentou, em nota, Joaquim Pereira, gerente de vendas da H&M Brasil. A rede já tem lojas no Chile, Peru, Uruguai e Colômbia. Em nota, a H&M, um dos maiores grupos de moda do mundo, fala que tem coleção especial para as brasileiras e ainda com preços mais competitivos.
O coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, cita que a rede sueca vai vender a maior parte das coleções trazidas de fora. "É como eles já fazem globalmente", situa Zortéa, que aposta em nacionalização em categorias como jeans e calçados, mas paulatinamente. "O foco deles não é ser motor de produção local. A marca vai trazer o modelo de operação internacional direto para o consumidor brasileiro. É concorrência forte chegando. A rede está sempre entre as três maiores varejistas de moda do mundo", avisa o coordenador do Sebrae-RS. "A H&M é mestre do fast fashion, consegue colocar uma nova coleção nas araras em poucas semanas. Isso pressiona marcas brasileiras a acelerar seus ciclos, sair da zona de conforto e investir pesado em cadeia produtiva ágil", acrescenta o especialista. "Ela vai forçar o varejo nacional a melhorar o design. A régua sobe", acredita Zortéa. Além disso, um detalhe decisivo na corrida da moda: "A rede também entrega moda com cara de passarela a preço acessível. Isso obriga marcas como Renner, C&A e Riachuelo a serem mais ousadas nas coleções e mais afiadas na leitura de tendências". Zortéa lembra ainda: "O brasileiro já aprendeu com a Shein (chinesa) a querer moda boa, bonita e barata. Agora vai aprender com a H&M a querer tudo isso."
Travessa abre em setembro no Iguatemi
Projeto mostra como será a Livraria da Travessa no Iguatemi, ao lado da Zara
A primeira Livraria da Travessa no Sul do Brasil abre em 12 de setembro no Iguatemi Porto Alegre. Já a gaúcha Livraria Santos também está em expansão e estreia no sábado loja no Boulevard do Cristo Protetor, em Encantado. A unidade da Travessa será a 15ª da rede. A loja da Capital marcará a entrada da Travessa no Sul. A livraria está sendo montada em 600 metros quadrados do segundo piso, que é o principal do shopping. Ficará ao lado da Zara, que está passando por expansão física, com aumento de 50% da área atual. Segundo o fundador da Travessa, Rui Campo, a loja porto-alegrense terá acervo de 45 mil livros de autores brasileiros e internacionais, incluindo títulos de Portugal, França, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha e Argentina. A rede informa ainda que terá "seleção especial de vinis, CDs e DVDs, reforçando o compromisso com a diversidade cultural e a curadoria de qualidade". Teto vermelho e outras marcas visuais das unidades estarão presentes. O projeto arquitetônico é́ assinado por Bel Lobo e Bob Neri. A Travessa terá, na largada, uma agenda de eventos literá́rios, que faz parte da vocação da marca como espaç̧o vivo de encontro entre autores, leitores e ideias, informa em nota. O mercado porto-alegrense, como um dos fundadores diz, é desafiador. A Capital teve a icônica unidade da Livraria Cultura, no Bourbon Country, fechada e hoje com área ocupada pela Livraria Paisagem, também carioca, que estará no futuro Bourbon Carlos Gomes, do Grupo Zaffari. Será a terceira em complexos do Zaffari.
Havan terá 18ª loja no Estado a partir de sábado
Nova unidade inaugura ao lado do ParkShopping, em Canoas
A 18ª filial gaúcha da catarinense Loja Havan estreia no sábado em Canoas, ao lado do ParkShopping (grupo Multiplan), e na região mais emergente em negócios (varejo e imobiliário) da cidade. O outro vizinho da varejista é o atacarejo Fort, do grupo Pereira. A megaloja, que envolve quase R$ 100 milhões de investimento, estava prevista desde antes da pandemia de Covid-19. A varejista abre as portas às 10h na avenida Farroupilha, no bairro Marechal Rondon. O complexo com a tradicional réplica da Estátua da Liberdade, fica ao lado do shopping. No entorno, estão sendo erguidos novos empreendimentos residenciais de médio a alto padrão. A megaloja tem 9 mil metros quadrados de área de venda e mais de 350 mil itens no mix, informa a rede. Foram gerados 200 empregos diretos. O presidente e fundador da rede, Luciano Hang, disse, em nota, que "essa nova megaloja é especial e foi resultado de um compromisso assumido com o Rio Grande do Sul, após as enchentes de 2024". Hang citou que a marca abriu em Bagé e terá mais lojas. Porto Alegre deve ter unidade em 2026 na Zona Sul, na avenida Cavalhada.
Coluna de segunda
