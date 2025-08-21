H&M estreia no Brasil para brigar com Renner e C&A

Uma nova varejista estrangeira desembarca no fim de semana no Brasil mostrando força. A estreia da H&M, de mesma nacionalidade da C&A, vem com um recado: vai brigar por mercado onde rivalizam a gaúcha Lojas Renner, a própria C&A, Zara (com quem já rivaliza em outros mercados, como o norte-americano) e Riachuelo. Por que a H&M, de Hennes & Mauritz, chega com força? Primeiro, a porta de entrada será neste fim de semana em um dos shopping centers mais badalados do Brasil, o Iguatemi São Paulo, na vizinhança de concorrentes no complexo na capital paulista. Segundo motivo, a rede investiu pesado em campanha de marketing, usando ícones da música e cultura como Gilberto Gil e Anitta para badalar a entrada e criar identidade e proximidade. Quatro lojas estão confirmadas. Depois do Iguatemi, virão as filiais dos s hoppings Anália Franco, Morumbi e Parque D. Pedro (Campinas). A coluna questionou a marca se vai ter unidades e quando no Rio Grande do Sul, e a resposta é que o foco é estar em mais pontos no Brasil. "Estamos muito empolgados em finalmente abrir nossas portas no Brasil", comentou, em nota, Joaquim Pereira, gerente de vendas da H&M Brasil. A rede já tem lojas no Chile, Peru, Uruguai e Colômbia. Em nota, a H&M, um dos maiores grupos de moda do mundo, fala que tem coleção especial para as brasileiras e ainda com preços mais competitivos.

O coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, cita que a rede sueca vai vender a maior parte das coleções trazidas de fora. "É como eles já fazem globalmente", situa Zortéa, que aposta em nacionalização em categorias como jeans e calçados, mas paulatinamente. "O foco deles não é ser motor de produção local. A marca vai trazer o modelo de operação internacional direto para o consumidor brasileiro. É concorrência forte chegando. A rede está sempre entre as três maiores varejistas de moda do mundo", avisa o coordenador do Sebrae-RS. "A H&M é mestre do fast fashion, consegue colocar uma nova coleção nas araras em poucas semanas. Isso pressiona marcas brasileiras a acelerar seus ciclos, sair da zona de conforto e investir pesado em cadeia produtiva ágil", acrescenta o especialista. "Ela vai forçar o varejo nacional a melhorar o design. A régua sobe", acredita Zortéa. Além disso, um detalhe decisivo na corrida da moda: "A rede também entrega moda com cara de passarela a preço acessível. Isso obriga marcas como Renner, C&A e Riachuelo a serem mais ousadas nas coleções e mais afiadas na leitura de tendências". Zortéa lembra ainda: "O brasileiro já aprendeu com a Shein (chinesa) a querer moda boa, bonita e barata. Agora vai aprender com a H&M a querer tudo isso."