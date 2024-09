Sueca H&M estreia no Brasil em shopping do Iguatemi e prevê mais lojas

O varejo brasileiro vai ganhar um novo player internacional e de peso no comércio global de vestuário. A informação de que a sueca H&M desembarcaria no Brasil já tinha sido disseminada, mas faltava saber onde. Será em um dos shopping centers do grupo Iguatemi. A coluna Minuto Varejo lança um pergunta: a rede estrangeira vai rivalizar com a gaúcha Renner?

A rede vai montar loja no Iguatemi São Paulo, confirmou a companhia de shoppings, dona das operações gaúchas do setor Iguatemi Porto Alegre, Praia de Belas e I Fashion Outlet Novo Hamburgo. A marca global de moda irá ocupar 1,3 mil metros quadrados, segundo o Iguatemi.

Em resposta à coluna, a varejista sueca confirmou a abertura "de nossa primeira loja H&M, além do e-commerce, no Brasil no final de 2025". A empresa diz que a chegada ao Brasil faz parte da expansão na América Latina e cita o "potencial de 210 milhões de pessoas e forte apreciação pela moda":

"O plano inicial é entrar nas principais cidades do Sudeste do Brasil, começando por São Paulo. Estamos ansiosos para trazer o conceito da H&M de moda, qualidade e sustentabilidade ao melhor preço para muitos clientes no país”, arremata a nota da marca de departamento de vestuário.

Segundo a Iguatemi, a unidade será aberta no fim de 2025. A H&M foi fundada em 1947 e tem 4,4 mil pontos de venda em 78 países. Na América Latina, a rede chegou em 2012, com filial no México.

"Temos orgulho de ter sido escolhidos pela H&M, uma das marcas de moda mais famosas do mundo. A Iguatemi se consolidou como porta de entrada para grandes nomes internacionais, sempre focada em oferecer a melhor curadoria aos nossos clientes", comenta, em nota, o presidente o vice-presidente comercial do grupo de shoppings, Ciro Neto.

Ele acrescenta que a confirmação da abertura da H&M "reforça o papel da companhia como um dos principais players do setor".

A H&M tem seções de roupas, calçados e acessórios para todas as idades e gênero. O perfil das coleções atende público classes B e C, com preços mais acessíveis. O perfil da varejista pode ser comparado a redes como C&A, de origem holandesa, e Riachuelo.

GAP e Forever 21 (chegou a ter no BarraShoppingSul, na Capital) abriram lojas e fecharam. A Forever 21, alias, teve parte do A entrada de grandes nomes do varejo estrangeiro foi marcada no passado recente por estreia e retiradas. As norte-americanas(chegou a ter no, na Capital) abriram lojas e fecharam. A Forever 21, alias, teve parte do capital comprada pela chinesa Shein

Das gigantes internacionais, a espanhola Zara permanece, mas reduziu o número de unidades e hoje tem ainda o braço da Zara Home. Em Porto Alegre, a espanhola fechou filial no Barra e manteve no Iguatemi POA, onde tem também uma Home.