Shein faz acordo de compra de um terço do grupo dono da Forever 21

Agências

A chinesa Shein negociou a compra de um terço do grupo dono da norte-americana Forever 21. O anúncio do negócio foi feito nesta quinta-feira (24). O acordo prevê que a Shein adquira a participação no Sparc Group, dono da rede de fast fashion. Pelo acordo, o Sparc também vira acionista minoritário da operação chinesa. A Forever 21 chegou a ter lojas no Brasil, duas delas no Rio Grande do Sul, mas se retirou em 2022. A expectativa é de que o acordo expanda a distribuição da Forever 21 para a plataforma global de comércio eletrônico da Shein, que já atraiu 150 milhões de usuários na internet. Por sua vez, a parceria "também oferece a oportunidade de testar" as vendas e devoluções de produtos Shein em lojas físicas da Forever 21 nos EUA, disseram as empresas em um comunicado conjunto.A Forever 21 tem mais de 540 locais em todo o mundo e online.O anúncio não revelou detalhes financeiros do negócio. O Wall Street Journal relatou pela primeira vez o acordo entre a Shein e o Sparc nesta quinta-feira.O Sparc Group é uma joint venture que inclui a empresa de desenvolvimento de marcas Authentic Brands Group e a operadora de shopping Simon Property Group.Além da Forever 21, com sede nos EUA - que foi comprada e tirada da falência há apenas três anos - o Sparc também fabrica e distribui roupas para marcas como Aéropostale, Eddie Bauer e Reebook.Enquanto isso, a Shein teve uma ascensão meteórica nos EUA ao oferecer roupas e itens de baixo custo.Seu público principal são mulheres mais jovens, com quem a empresa se relaciona por meio de postagens nas redes sociais, com parcerias com influenciadores e celebridades.