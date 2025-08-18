Famosa livraria carioca abrirá em setembro em shopping de Porto Alegre

Uma das operações em livros mais aguardada em Porto Alegre já marcou o dia da abertura. A primeira unidade da Livraria da Travessa, uma das marcas do setor que se destacam no Brasil, abre dia 12 de setembro no Iguatemi da Capital.

A unidade será a 15ª da rede. A loja da Capital marcará a entrada da Travessa no Sul. A livraria está sendo montada em 600 metros quadrados do segundo piso, que é o principal do shopping. Ficará ao lado da Zara, que está passando por expansão física, com aumento de 50% da área atual.

Segundo o fundador da Travessa, Rui Campo, a loja porto-alegrense terá acervo de 45 mil livros de autores brasileiros e internacionais, incluindo títulos de Portugal, França, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha e Argentina. A rede informa ainda que terá "seleção especial de vinis, CDs e DVDs, reforçando o compromisso com a diversidade cultural e a curadoria de qualidade".

Teto vermelho e outras marcas visuais das unidades estarão presentes. O projeto arquitetônico é assinado por Bel Lobo e Bob Neri.

A Travessa já entra com muita energia para mexer na agenda editorial local. " Em breve, será divulgada uma agenda especial com diversos eventos literários, reforçando a vocação da Travessa como espaço vivo de encontro entre autores, leitores e ideias", informa a marca em nota.

O mercado porto-alegrense, como um dos fundadores diz, é desafiador. A Capital teve a icônica unidade da Livraria Cultura, no Bourbon Country, fechada e hoje com área ocupada pela Livraria Paisagem, uma das mais recentes marcas a abrir no ramo.

A Paisagem vai ter loja no novo shopping do Grupo Zaffari, o Bourbon Carlos Gomes, que abre na primeira quinzena de outubro. Será a terceira da rede em complexos do Zaffari. A primeira abriu no Moinhos Shopping.