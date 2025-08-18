A coluna foca novidades sobre operações, tendência e desempenho do consumo e traz olhar de quem empreende no varejo do Rio Grande do Sul, com conteúdo multimídia.
Publicada em 18 de Agosto de 2025 às 11:18
Famosa livraria carioca abrirá em setembro em shopping de Porto Alegre
Projeto mostra como será a Livraria da Travessa no Iguatemi, ao lado da loja da Zara
IGUATEMI PORTO ALEGRE/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Uma das operações em livros mais aguardada em Porto Alegre já marcou o dia da abertura. A primeira unidade da Livraria da Travessa, uma das marcas do setor que se destacam no Brasil, abre dia 12 de setembro no Iguatemi da Capital.
Uma das operações em livros mais aguardada em Porto Alegre já marcou o dia da abertura. A primeira unidade da Livraria da Travessa, uma das marcas do setor que se destacam no Brasil, abre dia 12 de setembro no Iguatemi da Capital.
A unidade será a 15ª da rede. A loja da Capital marcará a entrada da Travessa no Sul. A livraria está sendo montada em 600 metros quadrados do segundo piso, que é o principal do shopping. Ficará ao lado da Zara, que está passando por expansão física, com aumento de 50% da área atual.
Segundo o fundador da Travessa, Rui Campo, a loja porto-alegrense terá acervo de 45 mil livros de autores brasileiros e internacionais, incluindo títulos de Portugal, França, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha e Argentina. A rede informa ainda que terá "seleção especial de vinis, CDs e DVDs, reforçando o compromisso com a diversidade cultural e a curadoria de qualidade".
Teto vermelho e outras marcas visuais das unidades estarão presentes. O projeto arquitetônico é assinado por Bel Lobo e Bob Neri.
A Travessa já entra com muita energia para mexer na agenda editorial local. "Em breve, será divulgada uma agenda especial com diversos eventos literários, reforçando a vocação da Travessa como espaço vivo de encontro entre autores, leitores e ideias", informa a marca em nota.
O mercado porto-alegrense, como um dos fundadores diz, é desafiador. A Capital teve a icônica unidade da Livraria Cultura, no Bourbon Country, fechada e hoje com área ocupada pela Livraria Paisagem, uma das mais recentes marcas a abrir no ramo.
A Paisagem vai ter loja no novo shopping do Grupo Zaffari, o Bourbon Carlos Gomes, que abre na primeira quinzena de outubro. Será a terceira da rede em complexos do Zaffari. A primeira abriu no Moinhos Shopping.
JCAST DO MINUTO VAREJO: Bate-papo com Rui Campos, fundador da Livraria da Travessa