Iguatemi Porto Alegre terá Livraria Travessa e ampliação da Zara

"Interpretar o lugar onde vai atuar é fundamental", avisa Rui Campos, sócio-fundador da Livraria Travessa, a mais desejada e emergente no cenário do varejo editorial no Brasil e que abre até julho no Iguatemi Porto Alegre, ao lado da espanhola Zara.

Já a unidade da rede de moda ficará maior para acomodar mais coleções do fast-fashion que rodam, a cada 15 dias, com novos modelos, que fazem da única filial gaúcha uma das campeãs de venda na rede no País.

A Zara não fala da ampliação e nem o Iguatemi. A coluna apurou com fontes e depois de ver os tapumes e ouvir de funcionários da varejista que tem "bastante barulho de movimentação de obra". A estimativa é de 400 metros quadrados ou mais. A filial atual tem 1,5 mil metros quadrados.



Filial é única da Zara no Rio Grande do Sul e está entre as que mais vende no País PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Já a chegada da Travessa, que nasceu na rua do Ouvidor no Rio de Janeiro, gera bastante expectativa nos empreendedores. Campos adianta que a loja vai ter o teto vermelho, que virou uma espécie de assinatura das unidades mais recentes.

Serão 50 mil livros no acervo em área de vendas de 450 metros quadrados. A previsão é de ter 12 a 14 funcionários, com perfil de livreiros de ofício, para fazer curadoria, tudo que os gaúchos estavam acostumados a ter nas extintas Saraiva e Cultura.

"E se tivesse um balcão com café?", indaga o sócio-fundador, em meio à conversa com a coluna. Mais detalhes da operação, análise do mercado e desafios de estrear no mercado gaúcho serão lançados aqui na coluna.

Teto vermelho, como a da filial em Ipanema, virou símbolo e vai estar em Porto Alegre LIVRARIA TRAVESSA/DIVULGAÇÃO/JC

A negociação com o Iguatemi Porto Alegre ocorreu após a marca desembarcar no Iguatemi São Paulo, na avenida Faria Lima, em 2022. "Batemos o martelo de Porto Alegre em 2023. Demorou porque dependia de algumas definições de posição no shopping", explica Campos.

Sobre a atuação, o livreiro que completará 50 anos no ramo lembra que Porto Alegre "tem um mercado próprio de escritores e editores". "Tem de ser muito atento para propor novidades e falar a linguagem do que tem lá", referindo-se ao universo porto-alegrense.