Iguatemi Porto Alegre perde grife francesa, mas ganha marca de luxo de designer venezuelana

mix no Iguatemi Porto Alegre. A coluna Minuto Varejo obteve a informação de que a CR Carolina Herrera, de origem venezuelana, desembarcará no complexo, considerado o mais classe A e B do Rio Grande do Sul e também com mais marcas de perfil de alto padrão. Saiu a francesa Louis Vuitton e já tem outra grife de luxo confirmada para entrar no. Aobteve a informação de que a, de origem venezuelana, desembarcará no complexo, considerado oe também com mais marcas de perfil de alto padrão.

LEIA MAIS: Iguatemi Porto Alegre terá Livraria Travessa e ampliação da Zara

A CR tem previsão de estrear em setembro em outro ponto do complexo, pertinho de mais grifes de luxo, como Gucci e Dolce&Gabbana, revela Cris Maggi, gerente de marketing do empreendimento. Vai ser a primeira operação da marca, focada em vestuário, calçados e acessórios femininos e também com coleções masculinas, no sul do Brasil. A CR tem já unidades em shoppings do grupo Iguatemi em São Paulo.

A loja vai ocupar 185 metros quadrados da junção de espaço de três antigas ocupantes: Live, que se mudou para o antigo ponto da Paquetá, no mesmo piso, e Megadose Moda Gestante e a Chris Evert, que deixaram o lix do complexo. No ponto onde estará, ao lado da Bergerson, a Carolina Herrera fica bem na zona de luxo do Iguatemi. Gucci e Dolce&Gabbana ficam quase ao lado.

"Vamos ter um novo Iguatemi em julho", resume a gerente. A direção não comenta diretamente sobre as novas marcas e expansão da Zara, mas dá pistas que o complexo ganha mais opções até a virada do semetre.

LEIA MAIS: Iguatemi Porto Alegre desafia fama de gaúcho pão duro e amplia grifes de luxo

Sobre o espaço deixado pela Louis Vuitton, perto do acesso principal do shopping, Cris diz que há negociações com potenciais futuros ocupantes, mas que ainda não é possível comentar o que deve ser na área

A gerente diz que a nova marca de moda ainda está definindo o perfil de produtos, mas é "certo que vai ter roupas, calçados e acessórios femininos". Coleções masculinas podem também entrar no cardápio, adianta Cris.

A área onde será a operação estava já fechada há bastante como "uma reserva". "A gente queria trazer uma marca de luxo e conseguimos. Esse segmento ainda tem bastante a crescer em Porto Alegre", aposta a gerente.

"Vimos o que foi o fenômeno de inauguração de Gucci, que continua indo super bem. O Iguatemi já divulgou várias vezes que tem intenção em fazer a ampliação no mercado de luxo. A movimentação com a CH Carolina Herrera é só mais um passo disso", avisa a gerente.

O shopping ambiciona alterar, ao atrair e incluir nomes internacionais focados em consumidores de alta renda, o fluxo de compras de compras no exterior ou em São Paulo desse segmento. "Não precisa sair de Porto Alegre para ter acesso a essas grandes marcas", provoca Cris.