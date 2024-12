Iguatemi terá polo gastronômico em área de expansão e com novos restaurantes

Novidade no shopping center mais lançador de tendência e alto padrão do Rio Grande do Sul. O Iguatemi Porto Alegre, situado na na região mais valorizada e com novos empreendimentos para alta renda hoje na Capital, vai mudar o foco e especializar ainda mais o perfil das operações do terceiro piso e última área de expansão do complexo.

LEIA MAIS: Iguatemi Porto Alegre desafia fama de gaúcho pão duro e amplia grifes de luxo

Em nota, o empreendimento, do grupo Iguatemi, mesmo dono do Praia de Belas Shopping e do I Fashion Outlet Novo Hamburgo (IFONH), no Estado, informa que vai montar um "polo gastronômico de alto padrão", além de instalar "ambientação acolhedora e arborizada", define na nota. Serão oito restaurantes, incluindo os quatro existentes. Marcas inéditas e internacionais estarão na área, diz o shopping. Os fast-food que estão hoje na área funcionam até o fim de dezembro.

O plano mostra uma maior especialização do shopping, para dar conta de serviços e atrativos que geram mais fluxo e também acomodar melhor as marcas de gastronomia, principalmente com culinária mais diferenciada. Outra frente também é a formação de um "polo" fashion no segundo piso, onde estão concentradas grifes de luxo internacional (Louis Vuitton, Dolce & Gabbana e Gucci, por exemplo), no acesso principal.

Projeto mostra como vai ser espaço do futuro polo de gastronomia no terceiro piso do Iguatemi IGUATEMI PORTO ALEGRE/DIVULGAÇÃO/JC

coluna Minuto Varejo vem acompanhando outros movimentos do Iguatemi. Outras operações vão abrir como o Empório Lagotto, de alimentos e bebidas, no primeiro piso. A espaço da Rolex, marca de relógios que tem exclusividade no mercado gaúcho. vem acompanhando outros movimentos do Iguatemi. Outras operações vão abrir como ode alimentos e bebidas, no primeiro piso. A Kulkes, de joalheira, duplicou área física da loja e instalou novo, marca de relógios que tem exclusividade no mercado gaúcho.

A Italiana Intimissimi, moda íntima, que abriu este ano a Intimissimi Uomo (homem), vai dobrar de tamanho e mudar de ponto, ocupando área que foi da Maison Carmen Sttefens (calçados). A coluna apurou em contato com frequentadores que a Zara, única no Rio Grande do Sul, deve ampliar o espaço. O Iguatemi não comenta.

O polo terá oito restaurantes e um lounge para eventos com 140 metros quadrados. Na área central de passeio, vai ter um jardim. As obras começam em janeiro de 2025, segundo o shopping, com inauguração prevista para julho.

Projeto para terceiro piso vem com muita arborização para ambientar e atrair clientes IGUATEMI PORTO ALEGRE/DIVULGAÇÃO/JC

A gerente-geral, Nailê Santos, reforça que as mudanças atenderão a demandas da clientela, mais de 60% das classes A e B, para fazer refeições ou permanecer por mais tempo ou mais vezes do dia ou semana no Iguatemi. Pesquisa do shopping apontou que o público gastou "40% mais em alimentação nos últimos dois anos".

"É um momento de interação social, de indulgência. Nosso cliente, que tem um perfil exigente, merecia um novo patamar de experiência gastronômica", explica Nailê, em nota. A nova pegada da área de gastronomia superior (terceiro piso) faz contraponto com a praça de alimentação, no primeiro nível, que reúne fast-food a comidas mais self-service.

Coco Bambu (tem também no segundo piso), Madero, Mamma Mia e Sakura, que já estão na área do futuro polo, continuam mesmo em meio às reformas. Outras quatro marcas vão entrar. Uma delas já foi informada, a fusão do Locale Caffe com o Locale Trattoria, de São Paulo e que terá a primeira unidade no mercado gaúcho. Nailê diz que deve ter nome internacional no novo cardápio gastronômico.

JCAST Minuto Varejo: Nailê Santos fala sobre a trajetória e futuro do Iguatemi POA