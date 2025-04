Pagamento de dívidas será principal destino de parcela do 13º do INSS antecipada

Dinheiro que virá em boa hora, a antecipação da primeira parcela do 13º salário do INSS já tem um destino prioritário bem definido na cabeça de aposentados e pensionistas: pagar contas. Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre, repassada à coluna Minuto Varejo, apontou que 50% das pessoas ouvidas vão quitar compromissos.

A medida não só alivia o lado de quem tem o benefício e pode colocar ou manter em dia contas. O comércio espera pela quitação para aliviar a escalada da inadimplência, que vem batendo sucessos recordes na largada de 2025.

O sindicato já havia estimado que a gratificação natalina da seguridade atingirá 390 mil beneficiários na Capital, com valor global de R$ 827 milhões em 2025. A primeira parcela vai somar R$ 413,7 milhões, com média de R$ 1.063,97 por segurado.

"Quando a pessoa tem dinheiro em mão e usa para pagar sua dívida, ela diminui o prejuízo do lojista e ainda limpa seu nome. Assim, volta a ter poder de consumo, e em efeito dominó, faz a economia girar", valoriza o presidente do sindicato, Arcione Piva, em nota.



Depois de contas, 23,7% dos beneficiários pretendem deixar o valor na conta bancária. Já 15,8% vão aplicar o dinheiro. Outro destino entre as diversas opções será reformar ou fazer consertos em casa, indicado por 5,3% dos participantes no levamento do Núcleo de Pesquisa dos sindicato.

Compras também entram no foco, o que favorece os lojistas: eletrodomésticos e eletrônico (9,2%), artigos para casa (5,3%), roupas (2,6%) e presentes (1,3%). Um pequeno grupo pretende usar o dinheiro extra para viajar (1,3%). Tem quem vai guardar o dinheiro em casa (3,9%).