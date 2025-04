Antecipação do 13º do INSS pode injetar mais de R$ 400 milhões no comércio de Porto Alegre

antecipação do 13º das aposentadorias e de pensões do INSS vai chegar em boa hora para o comércio. Além de dinheiro novo - mas, claro, adiantado, deixando o alerta porque esses valores não vão cair na conta no fim do ano -, que pode embalar mais compras, o setor está às voltas com inadimplência em alta . A esperadavai chegar em boa hora para o comércio. Além de dinheiro novo - mas, claro,-, que pode embalar mais compras, o setor

O Sindilojas Porto Alegre estima em R$ 827 milhões no total do ano ligados à gratificação natalina da seguridade de 390 mil beneficiários na Capital, 18% do contingente total que recebe o benefício no Rio Grande do Sul.

O estudo, liderado pela assessoria econômica da entidade, estima que a primeira parcela vai somar R$ 413,7 milhões.

O valor médio deve ser de R$ 2.127,94, sendo R$ 1.063,97 da primeira parcela. Os benefícios foram reajustados em 4,77%, seguindo INPC projetado no aumento do salário mínimo e do teto previdenciário para 2025.

"Se o governo liberar ainda em abril (antecipação), o Dia das Mães, que é em maio, será beneficiado. Se ficar para maio, o Dia dos Namorados tem tudo para ganhar volume de vendas", comenta, em nota, Arcione Piva, presidente do sindicato lojista.