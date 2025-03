No Ponto: Loja Tela, Praia de Belas Shopping, Agas, SindilojasPOA e FBV 2025

> A Loja Tela, projeto inédito do Sebrae-RS no País e com produtos de 24 marcas autorais gaúchas, abriu no terceiro piso do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre.

> A Agas divulga em 8 de abril o ranking 2024 do setor, com a receita das redes. São 146 supermercadistas, com 830 unidades. Grupo Carrefour e Andreazza não enviaram dados e devem ficar fora do listão.

> O SindilojasPOA estima que a antecipação do 13º salário do INSS, esperada até junho, injete R$ 413,7 milhões na economia da Capital. No ano, as pensões e aposentadorias vão superar R$ 827 milhões.

> A Feira Brasileira do Varejo (FBV), em 2025, vem mais turbinada, graças à parceria do SindilojasPOA e Sebrae-RS. Missões Empresariais levarão empresas à Capital, de 21 a 23 de maio. Também vão ocorrer rodadas de negócios inéditas pelo projeto Comprador, com indústrias de moda, casa, construção e alimentos. Cada uma pode receber até 60 empresas. A estimativa é de até 500 agendas nos dias de feira no Centro de Eventos da Fiergs.