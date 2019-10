Líder diz que Planalto não fez acerto com ala bivarista do PSL

O líder do governo na Câmara, deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO), negou à reportagem ter descumprido qualquer acordo firmado entre o Palácio do Planalto e a ala de seu partido que é ligada a Luciano Bivar (PSL-PE). Coube ao parlamentar apresentar a lista de assinaturas que alçou o também deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), à liderança do partido na Casa nesta segunda-feira (21).

Vitor Hugo afirma que não havia sido comunicado sobre qualquer conversa entre o general Luiz Eduardo Ramos, ministro responsável pela articulação política, e a ala bivarista. Ele diz ainda que Ramos negou nesta segunda ter tido qualquer conversa conclusiva com os aliados de Bivar.

"O general Ramos me ligou para explicar que não houve acordo, que não havia uma conversa conclusiva", diz Vitor Hugo. O deputado passou o último fim de semana coletando assinaturas de apoio à indicação de Eduardo para o posto de líder do PSL e que em nenhum momento foi comunicado de que era preciso deixar essa missão de lado para trabalhar por um outro nome de consenso.

A indicação de Eduardo para o posto fez com que aliados de Bivar suspendessem a rapidíssima trégua com o Planalto. Neste momento, eles preparam nova lista para reconduzir o Delegado Waldir (GO) ao posto de líder do PSL.

