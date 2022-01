EUA, Canadá e Japão emitem alertas de tsunami após erupção de vulcão submarino

Japão, Estados Unidos e Canadá emitiram alertas de tsunami neste sábado (15) após a erupção de um vulcão submarino próximo de Tonga , no Oceano Pacífico, causar grandes ondas na costa do arquipélago. As informações são das redes de TV norte-americana CNN e a japonesa NHK.

Imagens de satélite captaram o momento da erupção e a nuvem de cinzas. Foto: NATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS JAPAN/AFP PHOTO/JC

A Agência de Meteorologia do Japão emitiu alerta de tsunami com ondas de até 3 metros para a província de Iwate, no nordeste do país.

Nos Estados Unidos, os avisos são para a costa oeste, da Califórnia até o Alasca. As primeiras ondas mais fortes, com alta da maré, já foram sentidas na costa oeste dos EUA no início da manhã de sábado, disse Dave Snider, coordenador de alerta de tsunami do Centro Nacional de Alerta de Tsunami do Serviço Nacional de Meteorologia em Palmer, Alasca, à CNN.

Também foi emitido alerta para a Colúmbia Britânica, província localizada no extremo oeste do Canadá.