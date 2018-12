Indonésia aumenta nível de alerta para vulcão que provocou tsunami

214

663153

2018-12-27 12:15:32

Autoridades da Indonésia elevaram, nesta quinta-feira (27), o nível de alerta para o vulcão Anak Krakatoa, que provocou tsunami no sábado (23) à noite na costa do estreito de Sunda, deixando mais de 400 mortos.

Com nível "elevado", o segundo grau mais alto na escala de alerta, o vulcão tem atividade acompanhada por cientistas, que cogitam ocorrência de nova onda gigante em breve.

O governo indonésio proibiu o trânsito de voos comerciais pela região e ampliou para 5 km o raio de retirada obrigatória ao redor do vulcão. Moradores ainda receberam ordens para que permaneçam afastados do litoral.

De acordo com os cientistas, a catástrofe de sábado foi provocada por uma erupção moderada do Anak Krakatoa, que gerou uma avalanche submarina de parte do vulcão e o deslocamento de grandes massas de água.

Anak Krakatoa é uma pequena ilha vulcânica que surgiu no oceano meio século depois de uma erupção do vulcão Krakatoa em 1883.

Naquela ocasião, uma coluna de cinzas, pedras e fumaça foi expelida a mais de 20 km de altura, o que provocou um grande tsunami e deixou mais de 36 mil mortos.

Já a tragédia mais recente, segundo o balanço atualizado, deixou 430 mortos, 1.495 feridos e 159 desaparecidos. "É possível que piore quando os socorristas chegarem às regiões mais remotas", afirmou Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres.