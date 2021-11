Ciclone extratropical: Defesa Civil de Porto Alegre alerta para chuva intensa e vendaval

risco de temporais, rajadas de vento e granizo. A formação de ciclone extratropical deve causar vendaval nesta quinta (25) e sexta-feira no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a Defesa Civil emitiu um alerta para a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica que deve provocar chuvas intensas em pouco tempo, com

Alerta para a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica que gerará áreas de instabilidades no RS, possibilitando chuvas intensas com risco de temporais isolados, rajadas de vento, eventual queda de granizo e descargas elétricas. pic.twitter.com/Ejr72UkTwt Mais inf https://t.co/iIgD48smuM — Defesa Civil Porto Alegre (@defesacivilpoa) November 24, 2021

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) também alertou que a situação pode causar instabilidade nos sistemas de abastecimento e drenagem urbana.

ALERTA da @defesacivilpoa para forte temporal, das 13h de quinta, 25, até a manhã de sexta. A situação pode causar instabilidade nos sistemas de abastecimento e drenagem urbana. Dmae acompanha previsões e está de prontidão para atendimentos. https://t.co/K4CeNHp4zi https://t.co/mMwFbZRjsJ — Dmae POA (@dmaepoa) November 24, 2021

Segundo a MetSul Meteorologia, essa área de baixa pressão deve avançar do Centro da Argentina para o Uruguai e o Extremo Sul nesta quinta-feira, formando o ciclone extratropical. Embora não se antecipe uma situação de vendáveis generalizados, rajadas de vento de 50 km/h a 70km/h, sem consequências maiores, devem ser registradas em diversas áreas. No entanto, não se descarta, em alguns pontos, rajadas perto ou acima dos 100km/h.

ALERTA | Vendaval é o maior risco no Sul do Brasil durante formação de ciclone extratropical entre amanhã e sexta-feira. https://t.co/NvBNTtF5TK — MetSul.com (@metsul) November 24, 2021

A meteorologista da MetSul, Estael Sias, explica que uma linha de temporais vai começar pela fronteira Oeste e cruzar o RS. "Pela nossa experiência, quando a instabilidade tem essa configuração, geralmente traz vendavais localizados", ressalta.

Nessas regiões, conforme a meteorologista, o risco de danos como, por exemplo, à rede de energia elétrica, e queda de árvores é maior. "Há riscos de chuva forte com volumes de 30 a 50 milímetros em poucas horas. Riscos de granizo, principalmente em áreas onde a linha passar e muitos raios". Na metade Leste, entre Vale do Rio Pardo, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre, o sol aparece nas primeiras horas do dia. Será uma manhã abafada antes da chuva, o que acaba contribuindo para a formação do temporal.

De acordo com Estael, a queda na temperatura irá depender da chegada da chuva. "Se a chuva chegar depois das 15h, por exemplo, haverá uma queda de 6 a 7 graus".

Esta quinta-feira será um dia com máxima de 33°C em Porto Alegre. Na sexta (26), a temperatura não passa dos 26°C.