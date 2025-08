Rio Grande do Sul terá terça-feira de vento e frio

A terça-feira (5) será marcada por vento persistente de Sul/Sudeste e temperaturas baixas em todo o Estado. Na Metade Sul e na região Oeste, o tempo segue firme com predomínio de sol. Há chance de geada em pontos da Campanha e do Sul do Estado, onde as mínimas podem ficar próximas aos 4 °C, mas não serão negativas.

Entre o Planalto e a Serra gaúcha, o tempo permanece úmido, com céu nublado e possibilidade de garoa, especialmente na primeira metade do dia. Já entre a Grande Porto Alegre e o Litoral Norte, o céu terá variação de nuvens, e não se descarta garoa esparsa.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, aliás, o dia será de muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira. O vento, que será constante, aumenta a sensação de frio, e as temperaturas sobem lentamente ao longo da tarde. A mínima será de 11°C e a máxima de 16°C.

Na quarta (6) o tempo firma em grande parte do Estado, com previsão de sol e maior amplitude térmica. Na quinta-feira (7), o sol aparece pela manhã, mas a instabilidade retorna à tarde, com possibilidade de nova rodada de chuva, que perdura até o final de semana.