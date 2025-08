Governo do Estado anuncia aporte de R$ 213 milhões para a rede hospitalar

Com o Palácio Piratini lotado por prefeitos, deputados e dirigentes de hospitais do Rio Grande do Sul, o governo do Estado anunciou, nesta segunda-feira (4), aporte de R$ 213,7 milhões na rede hospitalar estadual, através do programa Avançar Mais na Saúde. Estiveram à frente da apresentação dos recursos o governador, Eduardo Leite (PSD), e a secretária de Saúde, Arita Bergmann. Deste montante, foram especificados R$ 168,7 milhões para novas obras e novos equipamentos em 62 hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 58 municípios gaúchos.

A iniciativa faz parte do programa Avançar na Saúde, que investiu R$ 952,1 milhões entre 2021 e 2024. O marco de mais de R$ 1 bilhão aportado no setor foi repetidamente citado por Leite e Arita durante a cerimônia. Foram destacadas emergências, pediatrias e maternidades. As verbas por cidade variam, em média, entre R$ 1 milhão e R$ 6 milhões.

Em Porto Alegre, o principal destaque está nos R$ 20 milhões destinados ao Instituto de Cardiologia. “Será a entrega da maior obra feita por um governo, com um serviço completo na área de hemodinâmica, com uma nova farmácia e muitas salas de exames e de cirurgias cardiológicas”, destaca a secretária de Saúde. O Hospital Vila Nova será contemplado com R$ 1,39 milhão para compra de equipamentos para o centro cirúrgico e a internação, enquanto a Santa Casa receberá R$ 5,5 milhões para um equipamento de ressonância magnética.

Arita ainda explica que o Estado iniciará o repasse dos equipamentos prometidos aos hospitais até o final de agosto, enquanto as obras demoram um pouco mais para serem concluídas, já que são convênios.

Leite salienta a importância da operação nas cidades da Região Metropolitana, para que as pessoas sejam atendidas antes de precisar recorrer à Capital. “Temos investimentos muito importantes nos hospitais de Esteio, Gravataí, Portão e Sapiranga, que são especialmente voltados a reforçar a estrutura”.

Ao fim do anúncio, o governador se mostrou incomodado com críticas feitas à gestão nas redes sociais e quis, em certa medida, responder às cobranças com um vídeo da plateia aplaudindo as medidas anunciadas no Piratini. As palmas, inclusive, ditaram o ritmo de todo o evento, que teve cerca de 1h30min de duração e adotou um tom mais informal por conta da lotação do espaço.

O valor total destinado ao Avançar na Saúde, agora, está em R$ 1,16 bilhão, que se divide entre a rede hospitalar e hospitais próprios do Estado (R$ 882,8 milhões), a Rede Bem Cuidar RS (R$ 177,1 milhões), os hospitais de pequeno porte (R$ 45,1 milhões), a Farmácia Cuidar+ (R$ 41 milhões) e a infraestrutura da Secretaria Estadual de Saúde (R$ 19,8 milhões).

Do montante destinado em 2025, além do que foi especificado nesta segunda para o SUS, serão outros R$ 25 milhões para hospitais próprios, R$ 5 milhões para hospitais com até 50 leitos e R$ 15 milhões para a Rede Bem Cuidar Cuidar RS.