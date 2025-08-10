Semana começa com frio e tempo seco no Rio Grande do Sul

A forte massa de ar frio e seco que avançou pelo Rio Grande do Sul no final da semana influencia o tempo durante toda esta segunda-feira (11). O frio predomina, com temperaturas negativas em algumas regiões, ficando mais agradável no período da tarde. Há previsão de geada ao amanhecer. Na Serra, Centro e Grande Porto Alegre há formação de nevoeiros pela manhã e nuvens baixas. No período da tarde, o sol aparece em todo o Estado. As informações são da MetSul Meteorologia.
Na terça-feira (12), o tempo não deverá apresentar mudanças, já que a massa de ar seco e frio seguirá sendo a grande influência do clima, com frio ao amanhecer e temperaturas agradáveis na parte da tarde e sol predominando na maior parte do dia.
RIO GRANDE DO SUL
Máxima: 17°C
Mínima: -2°C
PORTO ALEGRE
Máxima: 17°C
Mínima: 3°C
