Porto Alegre,

Publicada em 10 de Agosto de 2025 às 16:46

Semana começa com frio e tempo seco no Rio Grande do Sul

Em Porto Alegre, a temperatura mínima deve ficar em 3°C nesta segunda-feira

TÂNIA MEINERZ/JC
Agências
A forte massa de ar frio e seco que avançou pelo Rio Grande do Sul no final da semana influencia o tempo durante toda esta segunda-feira (11). O frio predomina, com temperaturas negativas em algumas regiões, ficando mais agradável no período da tarde. Há previsão de geada ao amanhecer. Na Serra, Centro e Grande Porto Alegre há formação de nevoeiros pela manhã e nuvens baixas. No período da tarde, o sol aparece em todo o Estado. As informações são da MetSul Meteorologia.

Na terça-feira (12), o tempo não deverá apresentar mudanças, já que a massa de ar seco e frio seguirá sendo a grande influência do clima, com frio ao amanhecer e temperaturas agradáveis na parte da tarde e sol predominando na maior parte do dia.

RIO GRANDE DO SUL
Máxima: 17°C
Mínima: -2°C

PORTO ALEGRE
Máxima: 17°C
Mínima: 3°C

