Onda de frio provoca neve no Rio Grande do Sul neste sábado

Sob um frio intenso de uma massa de ar polar que atua no Sul do Brasil, o Rio Grande do Sul registrou neve na madrugada e ao amanhecer deste sábado (9) na cidade de São José dos Ausentes e em Cambará do Sul, conforme informações da Metsul Meteorologia. A neve também se fez presente em São Joaquim, no Planalto Sul de Santa Catarina. No Estado, o fenômeno começou a ocorrer por volta das 5h da manhã, quando as estações meteorológicas nos Campos de Cima da Serra indicavam temperaturas entre 0°C e 2°C. De acordo com análise da MetSul Meteorologia, a região com maior chance de neve neste sábado - durante a manhã e no período da tarde - é o Planalto Sul Catarinense pelas cotas de altitude mais altas (1200 m a 1800 m). Mas há chance de nevar ainda no Planalto Norte Catarinense e mais nos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul, especialmente entre Vacaria, São José dos Ausentes, Bom Jesus e Cambará do Sul (cotas de 900 m a 1200 m). Em altitudes menores (600 m a 900 m), na Serra Gaúcha, chance maior de chuva congelada.