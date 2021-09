EPTC vai testar câmeras de corpo para abordagens no trânsito

Agentes de fiscalização de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vão utilizar, a partir da próxima semana, câmeras de corpo individuais (bodycam) para operações de blitz e Balada Segura. O período de testes será de 40 dias com possibilidade de prorrogação para mais 40.

A iniciativa está prevista no decreto municipal 19.701, de 15 de março de 2017. O diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, comentou que “o uso de câmeras nas abordagens proporcionará mais segurança para os agentes e mais transparência para a sociedade”.

Para a fase de testes, foram disponibilizadas duas câmeras do modelo VM780, da empresa HYTERA, que gravam vídeo no formato HD 1080p, com GPS para marcar as coordenadas geográficas e lente giratória de 216º de visão noturna. A bateria suporta até oito horas de duração para gravação contínua, com tela sensível ao toque de 2,8 polegadas e conectividade NFC (Near Field Communication), 3G, 4G/LTE e wi-fi para transmissão em tempo real.