Bolsonaro nomeia Isabela Fernandes Andrade como reitora da Ufpel

A professora Isabela Fernandes Andrade foi nomeada para o cargo de reitora da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Diretora do Centro de Engenharias da universidade, ela ocupa o lugar do atual reitor Pedro Hallal, nome que se tornou referência nacional no enfrentamento à Covid-19, a partir desta sexta-feira (8) pelos próximos quatro anos, conforme decreto de nomeação publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (6).

nomeação de Carlos Bulhões em setembro do ano passado A escolha do nome pelo presidente Jair Bolsonaro rompe, mais uma vez, com a tradição de nomeação do primeiro colocado na lista tríplice formada pela instituição de ensino. O mesmo ocorreu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) com a

Não há regra que imponha que o primeiro colocado em consultas feitas pelas instituições seja o nomeado. Mas até 2018 havia esta prática seguindo a escolha das instituições.

um 'pacto' no registro de candidatos neutralizaria a indicação contrária Na UFPel,à preferência de professores, alunos e funcionários. Os três nomes indicados integravam a chapa que venceu com 56% dos votos a consulta feita pelo Diretório Central de Estudantes (DCE), Associação dos Servidores da UFPel (ASUFPEL) e Associação dos Docentes da UFPel (ADUFPEL).

Conforme a Associação dos Docentes da UFPel (ADUfpel), a nomeação de outro candidato que não o escolhido já era uma preocupação antes mesmo do envio dos nomes ao Ministério da Educação (MEC). Em 20 de outubro, quando o Conselho Universitário (Consun) da UFPel referendou a lista tríplice enviada ao ministério, os professores eleitos em segundo e terceiro lugar foram questionados se estavam dispostos a renunciar caso fossem nomeados.

Isabela, segunda colocada atrás de Paulo Ferreira (professor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico), teria sido evasiva em sua resposta, de acordo com uma conselheira ouvida. "Ambos (Isabela e o terceiro colocado Eraldo Pinheiro) foram evasivos nas respostas, sempre repetindo: ‘lutaremos para que o reitor eleito seja nomeado’. Não respondendo às questões, foram questionados mais de quatro vezes por conselheiros diferentes”, contou à Adufpel a conselheira da área das Ciências da Vida, Beatriz Franchini.