Colégio Militar vai atrasar volta às aulas em uma semana após reunião com prefeitura

retomar as atividades presenciais já na próxima segunda-feira (21) Depois de anunciar que iria, contrariando a determinação municipal, o Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) divulgou novo calendário de retomada, agora adiado em uma semana. A definição ocorre após encontro na tarde desta quarta-feira (16) entre o prefeito Nelson Marchezan Júnior, as secretarias municipais de Saúde e Educação, o coronel Saul Marques Machado Júnior, comandante do CMPA, e a equipe de saúde do Comando Militar do Sul.

No encontro, foi alinhado um projeto piloto para o retorno das aulas na instituição a partir do dia 28 de setembro. Segundo a escola, “todos os protocolos sanitários previstos "estão sendo, e serão, rigorosamente seguidos". O retorno dos alunos e a aplicação das regras serão acompanhados por equipes técnicas de saúde e educação do município. Além disso, a Smed sugeriu uma mudança no calendário nacional. O CMPA tinha previsão de um recesso logo depois de voltar, então vão antecipar esse recesso.

Alunos que não puderem retornar às aulas presenciais, por comporem grupo de risco ou conviverem com pessoas do grupo de risco, “deverão informar imediatamente ao CMPA, através do e-mail das Companhias de Alunos”, segundo comunicado da instituição. Quem não retornar às atividades em sala de aula, receberá o conteúdo por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

A ideia inicial da instituição, administrada pelo Exército, era retornar, de forma escalonada, a partir de 21 de setembro. Conforme o cronograma, na semana compreendida entre 21 e 25 de setembro, alunos dos três anos do Ensino Médio teriam aulas na escola na segunda, na quarta e na sexta-feira. Já os estudantes do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental, na terça e quinta-feira.

Na semana seguinte, entre 28 de setembro e 2 de outubro, o calendário seguia o mesmo para os alunos do Ensino Médio, com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras. Às atividades nas terças e quintas-feiras, além dos estudantes do 8º e do 9º anos, seriam incluídos alunos do 6º e do 7º anos do Ensino Fundamental.