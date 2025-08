Goethe-Institut Porto Alegre oferece mentoria para quem quer trabalhar na Alemanha

Com uma população envelhecida e uma crescente escassez de mão de obra qualificada, a Alemanha flexibilizou suas leis de imigração para facilitar a entrada de profissionais estrangeiros. A nova legislação permite, por exemplo, que candidatos entrem no país com visto de busca de emprego, tenham seus diplomas reconhecidos mais rapidamente e encontrem caminhos mais acessíveis para a residência legal.

Diante disso, o Rio Grande do Sul aparece como uma região estratégica para ações de orientação e preparação de futuros migrantes. Jovens e profissionais com formação técnica, experiência agrícola, conhecimento em saúde, tecnologia e serviços estão entre os perfis mais buscados.

Na próxima quinta-feira (7), às 18h, Patrícia Falasca, Coordenadora de Mobilidade Educacional do Goethe-Institut, conversará com pais e alunos interessados sobre os passos necessários para iniciar uma graduação na Alemanha.

Já na sexta-feira (8), a partir das 17h, o Goethe-Institut Porto Alegre promove um encontro com a equipe do Pré-Integração, coordenado pela gerente da iniciativa, Carla Pereira. Os interessados receberão mentoria gratuita e suporte por meio do projeto Pré-integração, cofinanciado pela União Europeia.

O Pré-Integração foi implementado em 2020 como um piloto para a América Latina, e, desde então, já ajudou mais de 4,5 mil pessoas e se expandiu por toda a região.

“O projeto é ajudar migrantes em potencial a se orientar e encontrar informações confiáveis em um país com uma burocracia não só complexa como, em grande parte, analógica —toda a comunicação oficial entre o governo e os cidadãos ainda é feita por cartas, por exemplo”, explica Carla.

A programação com palestras sobre oportunidades e preparação para migrar para a Alemanha continua até as 19h do dia 8 de agosto. Durante o evento serão sorteadas bolsas parciais e integrais para estudar alemão no Goethe-Institut. Para participar, é preciso se inscrever gratuitamente por e-mail: cursos-portoalegre@goethe.de.