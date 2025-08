Fundação Pão dos Pobres comemora 130 anos de fundação

O Pão dos Pobres de Santo Antônio, uma das mais tradicionais organizações sociais do Rio Grande do Sul, celebra 130 anos de fundação. Criada em 1895, a entidade realiza, na próxima quinta-feira (7), a partir das 20h, um jantar comemorativo no Círculo Militar de Porto Alegre, localizado na rua Dona Inocência, nº 321, no bairro Jardim Botânico. A fundação, uma das mais tradicionais organizações sociais do Rio Grande do Sul, celebra 130 anos de fundação. Criada em 1895, a entidade realiza, na próxima quinta-feira (7), a partir das 20h, umno Círculo Militar de Porto Alegre, localizado na rua Dona Inocência, nº 321, no bairro Jardim Botânico.

O Pão dos Pobres é uma das mais antigas Organizações da Sociedade Civil (OSC) do Brasil. Surgiu como resposta às necessidades de famílias atingidas pela Revolução Federalista e, atualmente, atende mais de 1,4 mil jovens. Com atuação voltada à educação, proteção e inclusão de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a fundação mantém suas atividades de forma ininterrupta há mais de um século.

Para João Rocha, gerente da instituição, celebrar essa data é lembrar cada vida transformada, cada gesto de acolhimento e cada futuro reconstruído com dignidade. “Esse jantar é um gesto de agradecimento e de esperança. Convidamos todos a participar”, destaca Rocha, que também coordena a organização do evento com apoio do Instituto Victória Nahon.

As ações da entidade se concentram em três frentes principais: acolhimento institucional, aprendizagem profissional e serviço de convivência e educação integral. Mensalmente, são servidas cerca de 57 mil refeições. Em parceria com empresas, são ofertadas 15 opções de cursos profissionalizantes voltados a jovens aprendizes.

A instituição é mantida por recursos provenientes do Funcriança, cotas de aprendizagem profissional, convênios com órgãos públicos, doações testamentárias e contribuições espontâneas. Além da comemoração pelos 130 anos, a entidade também celebra a entrega da primeira etapa da nova infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) e de laboratórios de informática. A iniciativa busca ampliar o acesso digital como ferramenta de transformação social, especialmente após os impactos das enchentes que atingiram o estado em 2024.

Segundo Rocha, há previsão de ampliação da estrutura com a criação de mais 14 salas para aulas teóricas e práticas, além de espaços de convivência. A proposta é formar um verdadeiro “Hub de inovação e responsabilidade social”. Atualmente, o Pão dos Pobres mantém oito casas de acolhimento que atendem 160 crianças e adolescentes, com suporte psicossocial, moradia e alimentação. A Fundação oferece cursos profissionalizantes para adolescentes a partir de 14 anos, promovendo autonomia e oportunidades. O novo momento vivido pela entidade representa mais um capítulo de sua trajetória de compromisso com a dignidade e o futuro das juventudes.

Outro destaque recente é a implantação de um espaço dedicado à Justiça Restaurativa em Porto Alegre. Com foco na prevenção da violência e na reconstrução de vínculos, foi criada a Central Escola de Práticas Restaurativas - a Central do Pão - que passa a funcionar na sede da Fundação, na rua da República, nº 801.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Fundação e a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris). O protocolo de cooperação foi assinado em 3 de julho, no Tribunal de Justiça do Estado, durante reunião do Comitê Estadual da Justiça Restaurativa.