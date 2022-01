Cobiçado no mercado, Brian Rodríguez segue na mira do Inter

Um dos atacantes de lado na mira da direção do Inter é Brian Rodríguez. O uruguaio de apenas 21 anos já tem uma proposta em mãos oferecida pelo Colorado. O jogador, que pertence ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos, tem passagens frequentes pela seleção nacional e estaria na mira do Flamengo e dos espanhóis do Real Sociedad.

Revelado pelo Peñarol, Brian foi vendido para disputar a MLS (Liga Norte-Americana de Futebol) por cerca de US$ 8 milhões. Na temporada passada, o uruguaio defendeu o Almería, da Espanha, o que fez com que outros times espanhóis também se interessassem em contratá-lo.

Agora, o Inter tenta seu empréstimo com valor de passe definido. O salário do atacante é na casa dos R$ 500 mil, dentro das possibilidades para o Colorado arcar no momento.

Nesta terça-feira, a direção informou sobre a renovação do lateral-direito Heitor. Um dos poucos jogadores da posição à disposição do técnico Alexander Medina teve seu vínculo ampliado em mais uma temporada, ficando até o final de 2023. Natural de Pelotas, o atleta de 21 anos foi descoberto no Progresso, clube que revelou nomes como Taison e Rodrigo Dourado, entre outros. Os outros jogadores para a lateral-direita são Lucas Mazetti, que retornou de empréstimo do Vila Nova-GO, e Gabriel Mercado, que pode atuar improvisado na posição.

Já o zagueiro Víctor Cuesta está de casamento marcado para esta quinta-feira. O argentino irá realizar a cerimônia na Serra gaúcha. Como o elenco está de folga na sexta-feira, o atleta e os companheirtos que serão convidados poderão curtir a festa sem prejudicar a pré-temporada que está sendo realizada no CT Parque Gigante. Os atletas se reapresentarão normalmente no sábado ao técnico uruguaio.

Quem deve ser confirmado nos próximos dias é o atacante David, ex-Fortaleza. O atleta de 26 anos desembarcou na manhã desta terça-feira e será apresentado em seguida como novo reforço colorado. Com contrato até o final de 2025, David deve custar cerca de R$ 11 milhões aos cofres do clube. Titular do tricolor cearense, ele marcou 13 gols e deu seis assistências em 56 jogos disputados.