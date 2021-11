Sorteio da Eliminatória opõe Itália e Portugal, e só um deles poderá ir à Copa

O sorteio da repescagem das Eliminatórias Europeias, realizado pela Uefa nesta sexta-feira (26), na cidade suíça de Zurique, definiu o caminho de 12 seleções do Velho Continente que ainda buscam uma vaga na Copa do Mundo. Itália e Portugal caíram na mesma chave, e, por isso, só um deles pode se classificar.

A chave com seleções mais tradicionais é a C, que reúne Itália, Macedônia do Norte, Portugal e Turquia. A chave A é formada por Escócia, Ucrânia, País de Gales e Áustria; enquanto a chave B tem Rússia, Polônia, Suécia e República Tcheca.

Portugal foi um dos grandes perdedores do sorteio, pois, para ir ao Catar, precisa vencer a seleção da Turquia na semifinal e, em seguida, bater a Itália ou, o que seria improvável, a Macedônia do Norte. Cristiano Ronaldo e companhia tinham a vaga direta nas mãos na fase de grupos das Eliminatórias, mas deixaram escapar em um gol sofrido no minuto final do último jogo, contra a Sérvia, que se garantiu na Copa.

A Itália, por sua vez, chega à repescagem pressionada por não ter participado da Copa do Mundo de 2018. Desde então a situação melhorou, a Azzurra enfileirou 37 partidas sem perder e foi campeã da Euro 2020, mas bateu na trave pela vaga direta: faltou um único gol contra a Irlanda do Norte no último jogo da fase de grupos.

Esta repescagem dá três vagas diretas na Copa do Mundo, por isso o sorteio divide as 12 seleções justamente em três chaves, quatro em cada uma. Na prática, só as campeãs de cada chave estarão no Catar.

Todos os confrontos da repescagem são em jogo único, e os mandos de campo já estão definidos. Entre as 12 seleções, as seis com melhores campanhas nas Eliminatórias Europeias jogam as semifinais em casa (na lista abaixo, os países à esquerda), enquanto as finais tiveram mando sorteado. Os jogos serão disputados entre os dias 24 e 29 de março.

As 12 seleções da repescagem não conseguiram vaga direta na fase de grupos das Eliminatórias: dez delas ficaram na segunda posição de seus grupos (Escócia, Itália, Macedônia do Norte, País de Gales, Polônia, Portugal, Rússia, Suécia, Turquia e Ucrânia) e outras duas se qualificaram pela pontuação da Liga das Nações (Áustria e República Tcheca).

Repescagem europeia para a Copa do Mundo:

Chave A

Escócia x Ucrânia

País de Gales x Áustria*

Chave B

Rússia x Polônia*

Suécia x República Tcheca

Chave C

Itália x Macedônia do Norte

Portugal x Turquia*

*seleções vencedoras destes jogos têm o mando de campo nas finais das chaves