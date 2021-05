Sem clima para Guerrero no Beira-Rio

Os últimos acontecimentos envolvendo o atacante Paolo Guerrero e o Inter tornam a sua permanência cada vez mais improvável em Porto Alegre. Após o empresário Vinícius Prates emitir uma nota no domingo (2), pedindo a rescisão contratual entre as partes, o assunto passou a ter desdobres no início desta semana.

Após a derrota para o Juventude, em Bento Gonçalves ao tratamento da tendinite no joelho direito. , o técnico Miguel Ángel Ramírez afirmou que conta com o peruano para a sequência da temporada 2021. O treinador disse ainda que não foi comunicado pelo jogador sobre insatisfação alguma. Nesta segunda-feira (3), o atleta esteve no CT Parque Gigante para dar continuidadeEnquanto isso, nenhum representante do jogador procurou a direção colorada.

Ninguém do clube conversou com Guerrero sobre a situação provocada por seu empresário. Na nota emitida, Prates citou constantes declarações do comando do clube em relação ao contrato do atleta, que se encerra no final do ano. A partir do dia 1º de junho, o atacante de 37 anos pode assinar um pré-contrato com um novo clube.

"O jogador está insatisfeito com as recentes declarações públicas que os dirigentes do clube vêm fazendo constantemente sobre a situação contratual do atleta. O atleta, junto com seu empresário, pede a rescisão contratual, já que ambos entendem que existe uma falta de respeito dos dirigentes com o jogador que sempre foi profissional e dedicado ao clube", relatou Vinícius Prates.

Nem mesmo toda a paciência que o Inter teve em contratar Guerrero em meio ao caso de doping do atacante junto à seleção do Peru sensibilizou-o para um pedido de rescisão contratual através da imprensa. Caso o peruano queira deixar o Beira-Rio, o clube interessado deve pagar US$ 2,5 milhões ao Inter.

Por outro lado, o Colorado pode ter a reestreia de Taison na partida desta quarta-feira (5), diante do Olimpia, do Paraguai, pela 3ª rodada do Grupo B da Libertadores. Com Palacios suspenso pela expulsão contra o Táchira, e Patrick como dúvida, já que foi substituído no Gauchão, com um desconforto muscular, a tendência é de que o camisa 10 esteja em campo.

Com três pontos, o Inter lidera a chave na competição pelo saldo de gols. Todos os quatro times estão com a mesma pontuação. Nesta terça-feira (4), Ramírez comanda o último treino antes do duelo com os paraguaios.