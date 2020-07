Grêmio vence o Grenal 425 em Caxias do Sul

Um Grenal histórico. O clássico 425 foi o primeiro na história de umas das maiores rivalidades da América do Sul sem a presença de público. A partida disputada em meio àfoi em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, já que a prefeitura de Porto Alegre. Com a bola rolando, os times sentiram a falta de ritmo com a parada de 129 dias. Mesmo assim, o Grêmio foi mais coeso, contou com a sorte para abrir o placar e vencer o confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira (22). Com o triunfo, o Tricolor chegou ao oitavo Grenal de invencibilidade.