SC aceita condições da Mercado Livre e pode receber unidade prevista para Gravataí

a empresa oficializou que desistiu dos planos de instalar a unidade em Gravataí O estado de Santa Catarina é, agora, o mais cotado para receber o cobiçado Centro de Distribuição (CD) da Mercado Livre, maior empresa de vendas on-line do Brasil. Capaz de gerar 500 empregos diretos, o CD é aguardado pelos gaúchos desde o início do ano. Nessa quarta-feira (24), no entanto,, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), onde fica a fábrica da General Motors.

O governo catarinense já vinha sendo procurado pela Mercado Livre desde março. Em uma reunião naquele mês, o secretário da Fazenda (SEF/SC), Paulo Eli, "confirmou que poderia conceder o regime especial solicitado pela empresa relativo às obrigações acessórias".

Mas de lá para cá nenhum acordo foi fechado. A assessoria de imprensa da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina nega que a negociação tenha caminhado ou que tenha havido algum tipo de contato por parte dos gestores. "O Estado segue aguardando a decisão da empresa. Por enquanto, não foi realizado nenhum contato (da Mercado Livre)", diz.

A Mercado Livre não determinou onde poderá instalar a unidade nem comenta as razões para desistir do investimento no Rio Grande do Sul. Apenas diz: "mantemos nosso propósito de instalar um CD no Sul do Brasil".

A instalação do CD da Mercado Livre em solo gaúcho era dada como certa. Mas no fim de fevereiro, uma luz de alerta foi acesa quando a companhia adiou a instalação, que já tinha até alvará. A confirmação do que até então era especulação caiu como um balde de água fria sobre o Executivo estadual.

Em nota, a Fazenda gaúcha diz que atendeu ao que plataforma de e-commerce queria para a operação. A Secretaria da Fazenda (Sefaz) se manifestou, confirmando ter sido comunicada da decisão e informou que as negociações para a instalação ocorreram até um dia antes - na terça-feira (23). "A Receita estadual elaborou um Regime Especial para a empresa, superando, a nosso juízo, todas as dificuldades iniciais e que viabilizariam este novo modelo de negócio em franca expansão", explicou o governo, indicando que a solução achada contemplaria a demanda.