Fundada há 15 anos, cafeteria saudável em Porto Alegre é sucesso entre corredores

Com a alta das corridas de rua, é previsível que surjam negócios voltados a este público que não para de crescer. Em Porto Alegre, porém, há uma cafeteria 15 anos à frente do tempo. O POA Runner Café (@poarunnercafe) é um estabelecimento criado pelo ultramaratonista Álvaro Giovanella, pensado para o público corredor e que leva a alimentação saudável a sério. Aos 59 anos, o atleta já foi jogador de futsal e há 30 anos se apaixonou pela corrida.



Criado no interior de Lajeado, onde hoje fica a cidade de Marquês de Souza, Álvaro sempre teve o sonho de abrir uma cafeteria com sua esposa, Isabel Guerra. “Nós dois saímos dos nossos empregos e criamos a cafeteria. Eu sempre gostei da cozinha, tanto que sou eu que cuido dessa parte e ela fica no caixa”, conta o empreendedor, comentando que Isabel é nutricionista.

O café nasceu como um negócio pensado a partir dos hábitos de Álvaro e Isabel, segundo ele. "Pela profissão dela e pelo meu estilo de vida, sempre tivemos uma alimentação saudável, então tivemos a ideia de colocar saladas no cardápio. Inclusive, a primeira salada que servimos aqui era uma que eu já fazia em casa", recorda Álvaro.

ALVARO GIOVANELLA, EMPRESÁRIO DO POA RUNNER CAFÉ. ALIMENTAÇÃO FITNESS. SAÚDE. GE. TÂNIA MEINERZ/JC

Cardápio do POA Runner Café

O cardápio do POA Runner Café conta com três opções principais de saladas. A Salada Colorida, composta por cenoura, alface, rúcula, brócolis, tomate, milho, omelete, ricota, castanha, croutons, abacaxi e molho pesto; a Salada Especial, com alface, rúcula, cenoura, beterraba, tomate, ovo e pesto e a Mini Salada, com alface, rúcula, cenoura, tomate cereja, ovo de codorna e pesto. Todas contam com opções de proteínas como atum, frango, carne suína, carne de gado, além de feijão e arroz e massa integrais.



Além das saladas, o POA Runner Café traz opções tradicionais de padarias, como salgados e sanduíches, mas sempre na versão saudável. “Não trabalhamos com fritura, todos os salgados são assados e os sanduíches naturais. É uma comida caseira, tipo casa de nonna”, garante Álvaro.

Com as corridas de rua em alta em Porto Alegre, o público do café também cresceu. “ Uma coisa chama a outra. O Rio Grande do Sul virou um point da corrida. Recebemos muitos atletas , o pessoal da bike também. Muita gente do serviço público por conta dos prédios aqui perto. Juízes, desembargadores…” observa Álvaro sobre a vizinhança da Cidade Baixa. “O que notamos é que as pessoas estão se cuidando mais. Aparece gente nova todos os dias, até pelo boca a boca, recomendação direta”, completa.



Com as corridas de rua em alta em Porto Alegre, o público do café também cresceu. "Uma coisa chama a outra. O Rio Grande do Sul virou um point da corrida. Recebemos muitos atletas, o pessoal da bike também. Muita gente do serviço público por conta dos prédios aqui perto. Juízes, desembargadores…" observa Álvaro sobre a vizinhança da Cidade Baixa. "O que notamos é que as pessoas estão se cuidando mais. Aparece gente nova todos os dias, até pelo boca a boca, recomendação direta", completa. Com 15 anos de história, o POA Runner Café já passou por momentos de dificuldade, mas segue de pé. "Até hoje tem gente que vem e diz que igual o nosso negócio não tem nenhum. Na enchente entrou 1,60m de água e passamos pela pandemia também, isso mostra que a proposta é boa, bom atendimento, bom produto, oferecendo a comida sempre fresquinha, de produtor que a gente conhece. Então isso é consequência", reflete Álvaro.

POA RUNNER CAFE. ALIMENTAÇÃO FITNESS. SAÚDE. GE. TÂNIA MEINERZ/JC

Onde encontrar o POA Runner Café

O POA Runner Café fica localizado na esquina entre a rua Baronesa do Gravataí (nº 97) e a praça Cônego Marcelino, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. O local opera das 8h às 16h30min, de segunda a sexta-feira.