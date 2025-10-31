Nova loja em Porto Alegre oferece aluguel de roupas para esquiar



Após mais de uma década trabalhando no mercado corporativo, Alice Zanin decidiu transformar a paixão por um esporte em uma nova trajetória profissional. Aos 30 anos, a gaúcha deixou o cargo de liderança na área de marketing e lançou a Snow Lookss, loja de aluguel de roupas para esquiar.

O negócio foi apresentado de forma inusitada, durante sua própria festa de aniversário, com tema de esqui. “Eu organizei tudo, mas ninguém suspeitou de nada. Meus amigos sabiam que eu ia lançar alguma coisa, mas não sabiam o quê. Estava tudo tão certo na minha cabeça que eu não estava aberta a opiniões”, lembra.

O primeiro espaço da marca era uma pequena sala de 10 m². Poucos meses depois, o crescimento da demanda fez com que Alice inaugurasse um novo showroom em Porto Alegre, inaugurado na última semana e preparado para receber clientes com hora marcada e armazenar o acervo de mais de 130 peças - entre jaquetas, calças, macacões, Moon Boots e acessórios.

Apesar de já ter realizado pesquisas de mercado, estudando a viabilidade do negócio, na prática, foram dois meses para construir a Snow Looks. “Eu só pensava que não tinha como voltar atrás. Construímos a identidade visual, procuramos um espaço para o acervo, testamos alguns processos e compramos todas peças”, lembra. A ideia foi abrir em um formato soft open para testar e validar o novo empreendimento, além de se organizar para setembro, quando inicia a alta temporada na Europa e nos EUA.

A virada de carreira

Formada em Relações Públicas e com ampla experiência em marketing, Alice sempre teve uma veia empreendedora, mas faltava um propósito claro. “Eu amava o que fazia, mas queria algo meu, algo que tivesse mais sentido”, conta.

A mudança começou em uma viagem com o namorado, apaixonado por esquiar. Foi sua primeira experiência nas pistas e também o início de uma nova ideia. “ Me apaixonei imediatamente. E percebi uma dor muito clara: a dificuldade em encontrar roupas adequadas, bonitas e funcionais para esquiar. No Brasil, praticamente não há oferta, e as opções importadas são caríssimas ”, explica.

De volta ao País, ela mergulhou em pesquisas, estudou o mercado e viu uma oportunidade de negócio. “O esqui ainda é um nicho, mas o número de brasileiros viajando para destinos de neve cresce a cada ano. E eu sabia que podia oferecer algo diferente, com mais estilo, praticidade e atendimento acolhedor”, diz.

O modelo de negócio

A Snow Looks é pioneira no Brasil ao oferecer duas linhas distintas de aluguel. A Green Slope é a linha de entrada, com marcas acessíveis, sem abrir mão de qualidade e estilo. Já a Black Slope reúne grifes premium, com macacões que podem custar entre R$ 15 mil e R$ 20 mil. O acervo total foi todo importado e comprado em uma única leva inicial, totalizando um investimento de R$ 280 mil.

As locações podem ser feitas presencialmente ou online, com atendimento via WhatsApp. Cerca de 80% dos pedidos vêm de fora do Rio Grande do Sul, com clientes em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e até Alagoas.

O aluguel é oferecido em pacotes de 7, 10, 15 ou 20 dias, com valores a partir de R$ 549,00 para os looks da linha Green Slope e cerca de R$ 1 mil para os da linha Black Slope. As peças são enviadas higienizadas, embaladas a vácuo e prontas para uso.

“Quando a gente compara com o preço real das roupas, que começa em R$ 3 mil e pode chegar a R$ 20 mil, o aluguel é uma forma inteligente de viver a experiência com conforto e estilo”, afirma Alice.

O público da Snow Looks é majoritariamente feminino, formado por mulheres que olham muito para a questão estética, praticidade e bem-estar nas viagens. “O que mais ouço é que elas se sentem poderosas quando vestem o macacão. E isso me move”, conta.

Os relatos das clientes se tornaram parte importante da trajetória da marca. “Já recebi cartas escritas à mão, presentes e fotos emocionadas. Tem cliente que odiava frio e voltou apaixonada por esquiar. Outras que viajaram pela primeira vez e disseram que foi a experiência mais especial da vida. Isso não tem preço”, compartilha.

Na primeira temporada, realizada entre junho e setembro, todo o acervo foi alugado. “Se eu tivesse o dobro de peças, teria alugado o dobro”, afirma.

Expansão e futuro

Com o novo showroom e planos de ampliar a equipe, a empreendedora também aposta em parcerias estratégicas com marcas de beleza, agências de viagem e produtos especializados para neve. “Queremos que a experiência comece antes da mala. Ajudamos nossos clientes em tudo que precisa levar, qual a melhor forma de montar o look”, explica.

Alice acredita que o crescimento do turismo de inverno é uma tendência irreversível. Dados que acompanhou antes de lançar o negócio reforçam isso: só em 2023, o número de brasileiros viajando para destinos de neve aumentou 55%.

“Empreender é dar um passo no escuro acreditando em algo que só você enxerga no começo. E ver a Snow Looks crescendo tão rápido me mostra que eu apostei no caminho certo”, conclui.