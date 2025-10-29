Novo restaurante do Mercado Público de Porto Alegre terá vencedor do MasterChef na cozinha

Buenas é um restaurante que pretende celebrar as diferentes vertentes que compõem a gastronomia gaúcha. O negócio é comandado pela empreendedora Carolina Kader, que faz parte da quarta geração de mercadeiros na sua família, que toca a banca Armazém do Confeiteiro Edu Tattoo, que foi vencedor do MasterChef+, programa de gastronomia exibido pela Band, em 2023. Tem novidade gastronômica chegando no Mercado Público de Porto Alegre. Prestes a abrir as portas no segundo andar do espaço, oé um restaurante que pretende celebrar as. O negócio é comandado pela empreendedora Carolina Kader, que faz parte da quarta geração de mercadeiros na sua família, que toca a banca. Já as panelas serão conduzidas pelo chef Eduardo De Mingo Schetter, mais conhecido na Capital como

O espaço que abrigará o restaurante era antes ocupado por uma escola de confeitaria que operava como um braço do Armazém do Confeiteiro. A empreendedora conta que a mudança surgiu a partir da reabertura do Mercado após a enchente de 2024. “Depois da enchente, o fluxo diminuiu. O negócio já não se pagava mais da mesma forma. Então, pensamos que tínhamos que remodelar o negócio. Pensei nas coisas que a gente tinha na sala de cursos: capacitação e a experiência na gastronomia. A partir disso, transformar num espaço mais rentável, financeiramente mais possível, que seria um restaurante, mas com a experiência na gastronomia como marcador”, explica Carolina sobre o desenvolvimento do novo negócio.

Para manter a experiência imersiva na gastronomia, a cozinha do espaço é o grande destaque. Atrás de um grande balcão de madeira garimpado, a cozinha funcionará como uma vitrine, onde o cliente poderá acompanhar a produção dos pratos . “A cozinha é o melhor ambiente de casa e também vai ser o melhor ambiente daqui. O cliente vai sentar de frente para cozinha, que é toda de vidro, então vai enxergar tudo, porque o show acontece ali dentro”, define a empreendedora. O espaço ainda conta com um lustre feito com itens como formas e fouets usados na escola. E o show nas panelas será comandado por um artista: o chef Eduardo De Mingo Schettert, o Edu Tattoo.

Referência da tatuagem gaúcha, Edu começou a tatuar em 1976. Após uma carreira consolidada, decidiu apostar em outra arte: a gastronomia. No entanto, cozinhar sob o olhar atento dos espectadores não será uma novidade para ele. Edu foi o campeão, ao lado de Maria do Carmo, do MasterChef+ em 2023 - experiência fundamental para a transição de carreira. “A tatuagem teve um momento muito complicado, mas tudo que tenho na vida foi por causa da tatuagem. Inclusive as coisas que não deram certo, porque me deram conhecimento. Sempre gostei da cozinha, mas atuar de forma profissional é uma coisa completamente diferente. A primeira vez que entrei em uma cozinha profissional foi no MasterChef, a segunda foi nas enchentes”, lembra o chef.

O cardápio do espaço será focado em unir elementos diversos da gastronomia gaúcha, incluindo referências indígenas, italianas, alemãs e da fronteira . “É a cozinha de casa mesmo. Não são preparos mirabolantes e nem gastronomia exagerada, exacerbada, sem propósito nenhum. Queremos agilizar processos para entregar pratos com a identidade do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, do Mercado, mas de uma forma bem simples e bem palatável, sem ter que pagar um ticket enorme. Não é porque tem chancela de MasterChef que obrigatoriamente tem que ser um lugar caro e inacessível”, garante Edu.

Gastronomia do café da manhã ao jantar

O Buenas operará das 10h às 22h, com opções que vão do café da manhã ao jantar. Entre os destaques do cardápio, está a Tábua de Buenas, que consiste em uma tábua de charcutaria. “É algo que tem uma superidentidade do Mercado, ela vai servir tanto no café da manhã quanto no happy hour. Vamos trabalhar com uma carta de drinks, queremos reforçar bastante isso” destaca Carolina. O clássico sanduíche Farroupilha estará no cardápio ao lado do Schnitzel, prato típico alemão. “É um lombo de suíno, recheado com presunto e queijo serrano”, explica o chef. Outro destaque será o Carrecine, uma versão do Arancine, bolinho feito a partir do risoto que, no caso do Buenas, tem o carreteiro como base.

O Buenas abrirá as portas para teste nesta quinta-feira (30). A ideia é fechar na sexta-feira para avaliar a operação e abrir em definitivo no sábado. Apesar da experiência de longa data no Mercado Público, Carolina destaca que a nova empreitada trouxe desafios diferentes. “Sou a quarta geração da minha família no Mercado Público trabalhando com alimentos, mas no varejo. É uma experiência diferente. Estou aprendendo também, quero construir algo legal e com o olhar do cliente. Vamos abrir esse espaço com o olhar de cliente, com o que que a gente gostaria de comer no Mercado Público e ainda não encontra. Vamos ter uma carta legal de bebidas, que vamos chamar de caderno de tragos, com bebidas diferentes para vir com amigos aqui no happy hour. Essa é a pegada, mas superdesafiador”, define a empreendedora.