Restaurante japonês de Porto Alegre abre nova unidade no Bom Fim inspirada em bares do Japão

Inaugurado em 2022, no bairro Moinhos de Vento, o Nikō Sushi Club (@nikosushiclub) está ganhando uma nova unidade: o Nikō Bā. Inspirado nos izakaya, bar típico japonês, a proposta da nova operação é diferente da primeira. Enquanto a loja do Moinhos era focada em sushi e pratos frios, a do Bom Fim chega com pratos quentes e drinks com insumos do país asiático.



Criado por Laura Lewin Lewinsohn e Pedro Chaves Barcellos, o Nikō surgiu como a possibilidade de aproveitar uma oportunidade de mercado e empreender com a paixão do casal por comida japonesa. “Percebemos que o Moinhos tinha uma demanda por sushi. Já existia o Daimu, que é um super-restaurante, mas queríamos trazer uma coisa mais rápida, que a pessoa pudesse sentar e comer rapidinho”, explica Pedro. “Mas sem abrir mão da qualidade, sempre entregando um produto premium. Por isso, a operação é pequena, para podermos investir em pessoal capacitado e bons insumos”, complementa Laura.

De acordo com os sócios, o sucesso do negócio fez com que o tamanho da operação não suportasse mais a demanda dos clientes. "Às vezes, precisávamos fechar o delivery, porque era impossível dar conta, então era muito claro que tínhamos que abrir outra unidade", recorda Laura, revelando que a ideia de ter outra operação já existia desde o início de 2024. "Ficamos o ano passado todo procurando um ponto aqui nesta região. Toda vez que abria um aluguel, nós visitávamos e já tinha sido alugado", diz Pedro, afirmando que até observou imóveis em outros bairros, mas estava convicto da escolha pelo Bom Fim.

Mesma marca, conceitos diferentes

“ Estamos utilizando a mesma marca, que é o Nikō, mas não queríamos que o nome fosse exatamente igual, porque a proposta é de uma experiência realmente diferente ”, enfatiza Pedro sobre a nova unidade que, diferente do Nikō Sushi Club, agora se chama Nikō Bā, palavra que significa bar em japonês.



A primeira e mais perceptível diferença entre as operações é a decoração. Enquanto o sushi club tem um visual retrofuturista, com luzes de neon que lembram Tóquio, o Niko Bā tem o objetivo de ser mais sóbrio. “No Moinhos, foi pensado para ser mais over, com estímulos marcantes. No Bom Fim, é uma versão um pouco mais madura, com elementos brancos, madeira. É como se lá fosse o Nikō criança, mais divertido, e aqui o Nikō cresceu e está mais contido”, compara Laura, que é designer de profissão e, assim como Pedro - que é arquiteto -, preza pelo conceito estético da loja.

As diferenças entre as operações continuam no cardápio. “Lá, tem 85% de sushi e 15% de pratos quentes. Aqui, é só 20% sushi”, explica Pedro. A inspiração nos bares izakaya vêm de São Paulo, onde a cultura japonesa está muito mais presente do que em Porto Alegre. “Focamos bastante nos drinks de alta coquetelaria. A consultoria de bar foi feita pelo Beto Galetto, que é uma referência no assunto. Ele criou sete drinks autorais para nós”, conta Pedro, explicando que todos têm ingredientes e técnicas japonesas na produção. “Ou é clarificado, ou tem infusão, tem mil processos”, brinca Laura.



Já nos pratos quentes, Pedro destaca que o cardápio conta com clássicos, como panquecas okonomiyaki, massas e gyoza artesanal. “Indicaria um duo: o Tempurá Fries, que é uma batata frita empanada na massa de tempurá, junto com uma maionese Kewpie, que é inigualável. E para acompanhar um Tarataru, que é nosso tartare versão asiática, com carne e molho de gengibre e gergelim”, recomenda.



As diferenças entre as operações continuam no cardápio. "Lá, tem 85% de sushi e 15% de pratos quentes. Aqui, é só 20% sushi", explica Pedro. A inspiração nos bares izakaya vêm de São Paulo, onde a cultura japonesa está muito mais presente do que em Porto Alegre. "Focamos bastante nos drinks de alta coquetelaria. A consultoria de bar foi feita pelo Beto Galetto, que é uma referência no assunto. Ele criou sete drinks autorais para nós", conta Pedro, explicando que todos têm ingredientes e técnicas japonesas na produção. "Ou é clarificado, ou tem infusão, tem mil processos", brinca Laura.

Já nos pratos quentes, Pedro destaca que o cardápio conta com clássicos, como panquecas okonomiyaki, massas e gyoza artesanal. "Indicaria um duo: o Tempurá Fries, que é uma batata frita empanada na massa de tempurá, junto com uma maionese Kewpie, que é inigualável. E para acompanhar um Tarataru, que é nosso tartare versão asiática, com carne e molho de gengibre e gergelim", recomenda.

Apesar do cardápio diferente de restaurantes japoneses convencionais, o Nikō Bā também trabalha com os sushis mais clássicos. "Temos seis rolos, com opções de nigiri e de sashimi", garante Laura, destacando também as opções veganas. "Sempre tivemos essa preocupação. Temos inclusive um cream cheese de castanha de caju e tofu, que é produção nossa, e serve para quem tem intolerância a lactose também", completa Pedro.

Informações gerais sobre o Nikō Bā

O Nikō Bā fica localizado na rua Fernandes Vieira, nº 374, no bairro Bom Fim. Ainda operando em soft opening, o atendimento se dá apenas por meio de reservas. O horário de funcionamento é das 18h30min às 23h30min, mas já há um planejamento para abertura no horário de almoço.