Dener Pedro

Dener Pedro
Estagiário do GeraçãoE

Dener Pedro

Dener Pedro Estagiário do GeraçãoE


Novidade

Restaurante japonês de Porto Alegre abre nova unidade no Bom Fim inspirada em bares do Japão

Depois da unidade no Moinhos de Vento, o Nikō Bā chega ao Bom Fim com foco em drinks e pratos quentes
Inaugurado em 2022, no bairro Moinhos de Vento, o Nikō Sushi Club (@nikosushiclub) está ganhando uma nova unidade: o Nikō Bā. Inspirado nos izakaya, bar típico japonês, a proposta da nova operação é diferente da primeira. Enquanto a loja do Moinhos era focada em sushi e pratos frios, a do Bom Fim chega com pratos quentes e drinks com insumos do país asiático.Criado por Laura Lewin Lewinsohn e Pedro Chaves Barcellos, o Nikō surgiu como a possibilidade de aproveitar uma oportunidade de mercado e empreender com a paixão do casal por comida japonesa. “Percebemos que o Moinhos tinha uma demanda por sushi. Já existia o Daimu, que é um super-restaurante, mas queríamos trazer uma coisa mais rápida, que a pessoa pudesse sentar e comer rapidinho”, explica Pedro. “Mas sem abrir mão da qualidade, sempre entregando um produto premium. Por isso, a operação é pequena, para podermos investir em pessoal capacitado e bons insumos”, complementa Laura.
Inaugurado em 2022, no bairro Moinhos de Vento, o Nikō Sushi Club (@nikosushiclub) está ganhando uma nova unidade: o Nikō Bā. Inspirado nos izakaya, bar típico japonês, a proposta da nova operação é diferente da primeira. Enquanto a loja do Moinhos era focada em sushi e pratos frios, a do Bom Fim chega com pratos quentes e drinks com insumos do país asiático.

Criado por Laura Lewin Lewinsohn e Pedro Chaves Barcellos, o Nikō surgiu como a possibilidade de aproveitar uma oportunidade de mercado e empreender com a paixão do casal por comida japonesa. “Percebemos que o Moinhos tinha uma demanda por sushi. Já existia o Daimu, que é um super-restaurante, mas queríamos trazer uma coisa mais rápida, que a pessoa pudesse sentar e comer rapidinho”, explica Pedro. “Mas sem abrir mão da qualidade, sempre entregando um produto premium. Por isso, a operação é pequena, para podermos investir em pessoal capacitado e bons insumos”, complementa Laura.
LEIA TAMBÉM > Restaurante de sushi com esteira abrirá segunda unidade em Porto Alegre

De acordo com os sócios, o sucesso do negócio fez com que o tamanho da operação não suportasse mais a demanda dos clientes. “Às vezes, precisávamos fechar o delivery, porque era impossível dar conta, então era muito claro que tínhamos que abrir outra unidade”, recorda Laura, revelando que a ideia de ter outra operação já existia desde o início de 2024. “Ficamos o ano passado todo procurando um ponto aqui nesta região. Toda vez que abria um aluguel, nós visitávamos e já tinha sido alugado”, diz Pedro, afirmando que até observou imóveis em outros bairros, mas estava convicto da escolha pelo Bom Fim.

Mesma marca, conceitos diferentes

Estamos utilizando a mesma marca, que é o Nikō, mas não queríamos que o nome fosse exatamente igual, porque a proposta é de uma experiência realmente diferente”, enfatiza Pedro sobre a nova unidade que, diferente do Nikō Sushi Club, agora se chama Nikō Bā, palavra que significa bar em japonês.

A primeira e mais perceptível diferença entre as operações é a decoração. Enquanto o sushi club tem um visual retrofuturista, com luzes de neon que lembram Tóquio, o Niko Bā tem o objetivo de ser mais sóbrio. “No Moinhos, foi pensado para ser mais over, com estímulos marcantes. No Bom Fim, é uma versão um pouco mais madura, com elementos brancos, madeira. É como se lá fosse o Nikō criança, mais divertido, e aqui o Nikō cresceu e está mais contido”, compara Laura, que é designer de profissão e, assim como Pedro - que é arquiteto -, preza pelo conceito estético da loja.
LEIA TAMBÉM > Delivery de caipirinha em sachê é novidade em Porto Alegre

As diferenças entre as operações continuam no cardápio. “Lá, tem 85% de sushi e 15% de pratos quentes. Aqui, é só 20% sushi”, explica Pedro. A inspiração nos bares izakaya vêm de São Paulo, onde a cultura japonesa está muito mais presente do que em Porto Alegre. “Focamos bastante nos drinks de alta coquetelaria. A consultoria de bar foi feita pelo Beto Galetto, que é uma referência no assunto. Ele criou sete drinks autorais para nós”, conta Pedro, explicando que todos têm ingredientes e técnicas japonesas na produção. “Ou é clarificado, ou tem infusão, tem mil processos”, brinca Laura.

Já nos pratos quentes, Pedro destaca que o cardápio conta com clássicos, como panquecas okonomiyaki, massas e gyoza artesanal. “Indicaria um duo: o Tempurá Fries, que é uma batata frita empanada na massa de tempurá, junto com uma maionese Kewpie, que é inigualável. E para acompanhar um Tarataru, que é nosso tartare versão asiática, com carne e molho de gengibre e gergelim”, recomenda.

Apesar do cardápio diferente de restaurantes japoneses convencionais, o Nikō Bā também trabalha com os sushis mais clássicos. “Temos seis rolos, com opções de nigiri e de sashimi”, garante Laura, destacando também as opções veganas. “Sempre tivemos essa preocupação. Temos inclusive um cream cheese de castanha de caju e tofu, que é produção nossa, e serve para quem tem intolerância a lactose também”, completa Pedro.

Informações gerais sobre o Nikō Bā

O Nikō Bā fica localizado na rua Fernandes Vieira, nº 374, no bairro Bom Fim. Ainda operando em soft opening, o atendimento se dá apenas por meio de reservas. O horário de funcionamento é das 18h30min às 23h30min, mas já há um planejamento para abertura no horário de almoço.