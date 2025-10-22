Júlia Fernandes

Repórter Júlia Fernandes Repórter

22 Outubro 2025

Novidade

Restaurante de sushi com esteira abrirá segunda unidade em Porto Alegre

A nova unidade do Nihon Sushi Kaiten terá três esteiras e inclui experiência exclusiva em bangalôs reservados

Pouco mais de um ano após a abertura da primeira operação no Bourbon Shopping Teresópolis, na Zona Sul de Porto Alegre, o Nihon Sushi Kaiten se prepara para inaugurar a segunda unidade, agora localizada no Shopping Bourbon Country, na Zona Norte. O sushi de esteira, comandado pelo empreendedor Alfredo Pinto, funciona como um self-service que utiliza esteiras transportadoras que passam por todas as mesas do restaurante e servem os pratos.A expansão da marca vem acompanhada de novidades. O novo restaurante contará com três esteiras, uma a mais do que a primeira, além de três bangalôs reservados para oferecer uma experiência gastronômica mais íntima. De acordo com o empreendedor, o espaço é ideal para casais e terá uma esteira exclusiva que passa pelos bangalôs.Assim como a unidade da Zona Sul, o novo restaurante terá capacidade para 80 pessoas e seguirá o horário de funcionamento do shopping. “A experiência foi um sucesso. O cliente se identificou e gostou da ideia de não precisar esperar, de poder servir sem sair da mesa, poder comer à vontade. As crianças adoram”, observa Alfredo. De acordo com ele, o formato é bem-sucedido, porque as pessoas não querem mais esperar. Ao contrário de restaurantes tradicionais, onde os pedidos podem ser esquecidos ou o atendimento é mais lento, na esteira a comida está pronta, e todos os condimentos estão disponíveis na mesa.