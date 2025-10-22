Restaurante de sushi com esteira abrirá segunda unidade em Porto Alegre

Pouco mais de um ano após a abertura da primeira operação no Bourbon Shopping Teresópolis, na Zona Sul de Porto Alegre, o Nihon Sushi Kaiten se prepara para inaugurar a segunda unidade, agora localizada no Shopping Bourbon Country, na Zona Norte. O sushi de esteira, comandado pelo empreendedor Alfredo Pinto, funciona como um self-service que utiliza esteiras transportadoras que passam por todas as mesas do restaurante e servem os pratos.
A expansão da marca vem acompanhada de novidades. O novo restaurante contará com três esteiras, uma a mais do que a primeira, além de três bangalôs reservados para oferecer uma experiência gastronômica mais íntima. De acordo com o empreendedor, o espaço é ideal para casais e terá uma esteira exclusiva que passa pelos bangalôs.
Assim como a unidade da Zona Sul, o novo restaurante terá capacidade para 80 pessoas e seguirá o horário de funcionamento do shopping. “A experiência foi um sucesso. O cliente se identificou e gostou da ideia de não precisar esperar, de poder servir sem sair da mesa, poder comer à vontade. As crianças adoram”, observa Alfredo. De acordo com ele, o formato é bem-sucedido, porque as pessoas não querem mais esperar. Ao contrário de restaurantes tradicionais, onde os pedidos podem ser esquecidos ou o atendimento é mais lento, na esteira a comida está pronta, e todos os condimentos estão disponíveis na mesa.
A expansão da marca vem acompanhada de novidades. O novo restaurante contará com três esteiras, uma a mais do que a primeira, além de três bangalôs reservados para oferecer uma experiência gastronômica mais íntima. De acordo com o empreendedor, o espaço é ideal para casais e terá uma esteira exclusiva que passa pelos bangalôs.
Assim como a unidade da Zona Sul, o novo restaurante terá capacidade para 80 pessoas e seguirá o horário de funcionamento do shopping. “A experiência foi um sucesso. O cliente se identificou e gostou da ideia de não precisar esperar, de poder servir sem sair da mesa, poder comer à vontade. As crianças adoram”, observa Alfredo. De acordo com ele, o formato é bem-sucedido, porque as pessoas não querem mais esperar. Ao contrário de restaurantes tradicionais, onde os pedidos podem ser esquecidos ou o atendimento é mais lento, na esteira a comida está pronta, e todos os condimentos estão disponíveis na mesa.
LEIA TAMBÉM > Padarias na grande Porto Alegre focam em produção artesanal
Alfredo ressalta que o modelo é uma solução para o negócio, que, assim como tantos outros, passa por dificuldades na contratação de mão de obra, já que a tecnologia da esteira permite reduzir a força de trabalho humano. Na primeira unidade, a equipe é composta por 10 funcionários e, segundo o empreendedor, a operação precisaria de, no mínimo, 16 colaboradores para operar o mesmo tipo de serviço.
A expansão do Nihon Sushi Kaiten veio de uma oportunidade. “Graças ao apoio do Grupo Zaffari, que administra os shoppings, surgiu essa chance de investir no segundo andar do Bourbon Country”, comenta Alfredo. O novo restaurante está localizado em frente ao Loof, complexo gastronômico e de entretenimento. “A escolha da localização é estratégica, pois o Country está de um lado da cidade e o Teresópolis, em outro. Assim, atingimos públicos diferentes”, reconhece.
Alfredo ressalta que o modelo é uma solução para o negócio, que, assim como tantos outros, passa por dificuldades na contratação de mão de obra, já que a tecnologia da esteira permite reduzir a força de trabalho humano. Na primeira unidade, a equipe é composta por 10 funcionários e, segundo o empreendedor, a operação precisaria de, no mínimo, 16 colaboradores para operar o mesmo tipo de serviço.
A expansão do Nihon Sushi Kaiten veio de uma oportunidade. “Graças ao apoio do Grupo Zaffari, que administra os shoppings, surgiu essa chance de investir no segundo andar do Bourbon Country”, comenta Alfredo. O novo restaurante está localizado em frente ao Loof, complexo gastronômico e de entretenimento. “A escolha da localização é estratégica, pois o Country está de um lado da cidade e o Teresópolis, em outro. Assim, atingimos públicos diferentes”, reconhece.
LEIA TAMBÉM > Doceria de Porto Alegre abre vagas para pessoas 50+
A previsão é que a nova unidade seja inaugurada em dezembro. A reserva dos bangalôs será diferenciada e custará R$ 250,00 por casal, oferecendo a “experiência do chef”, na qual os clientes poderão solicitar itens específicos, como camarão, lâminas de atum, peixe branco ou salmão.
Além do novo ponto, o Nihon Sushi Kaiten já está em negociação final para abertura de uma terceira unidade, que irá operar em um modelo diferente das demais.
A previsão é que a nova unidade seja inaugurada em dezembro. A reserva dos bangalôs será diferenciada e custará R$ 250,00 por casal, oferecendo a “experiência do chef”, na qual os clientes poderão solicitar itens específicos, como camarão, lâminas de atum, peixe branco ou salmão.
Além do novo ponto, o Nihon Sushi Kaiten já está em negociação final para abertura de uma terceira unidade, que irá operar em um modelo diferente das demais.