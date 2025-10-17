Doceria de Porto Alegre abre vagas para pessoas 50+

Charlie Candies vagas para pessoas com mais de 50 anos. As vagas incluem posições para atendente de cafeteria, atendente de encomendas, auxiliar de pós-produção e encarregado de loja - todas na capital gaúcha. , marca de doces que opera com três lojas em Porto Alegre e uma em Florianópolis, abriu um processo seletivo com. As vagas incluem posições para- todas na capital gaúcha.

Tiago Schmitz, empreendedor à frente da Charlie, conta que a iniciativa surgiu em 2023 em parceria com o Senac. Na época, o negócio organizou um workshop com professores de gastronomia e empreendedores do segmento para discutir a empregabilidade de pessoas 50+ na área. "Criei esse projeto com a intenção de debater a empregabilidade para pessoas 50+, que ficam às margens. As pessoas vão envelhecendo e perdendo oportunidades no mercado , que vai sendo aberto para pessoas mais jovens e não para as mais experientes, que acabam sem atividade profissional e, às vezes, até sem espaço na vida social", pondera Tiago.

A partir disso, o empreendedor realizou um projeto piloto na Charlie para entender de que forma aconteceria, na prática, a inserção dessas pessoas no dia a dia da operação. "Optei por conhecer essas pessoas e entender como pode ser uma relação de trabalho que seja benéfica para elas e para as empresas de gastronomia, que precisam cumprir vagas. Está muito difícil engajar pessoas jovens que entendam as questões de responsabilidade e o caminho de crescimento para chegar em um resultado. Hoje, um grupo de trabalho mais jovem espera um resultado mais rápido nas relações de trabalho, e nem sempre conseguimos oferecer um benefício imediato", compara o empreendedor.

Para ele, há diversos benefícios em oportunizar vagas voltadas às pessoas mais experientes, como a valorização do espaço de trabalho. "As pessoas mais experientes, além de trazerem toda a sua bagagem e experiência profissional, valorizam o espaço não só como um ambiente de trabalho, mas também de socialização, porque a gente vai ficando às margens quando envelhece. A intenção é resgatar essas pessoas para que também tenham visibilidade e possam se desafiar na experiência de atendimento ao cliente, de barismo, de padaria ou até mesmo de uma área produtiva", avalia.

O piloto, realizado com três pessoas, ratificou a expectativa positiva de Tiago. "Foi muito bacana a experiência, porque as pessoas se sentem gratas pelo espaço e a gente precisa dessas pessoas mais maduras para as relações de trabalho", garante o empreendedor, ressaltando que a dinâmica pode ser positiva para ambos os lados. "A intenção é numa linha ganha-ganha e atender um problema da área da gastronomia, porque estamos desassistidos. Não conseguimos ter pessoas que se comprometam com seu horário de trabalho, sua rotina, suas responsabilidades. Precisamos de uma mudança, e acredito que, buscando pessoas mais experientes e valorizando, vamos ter relações melhores."

Como se candidatar às vagas

devem enviar seus currículos para vagas@fabricadocharlie.com. Os interessados nas vagas de atendente de cafeteria, atendente de encomendas, auxiliar de pós-produção e encarregado de loja. As posições são preferenciais para pessoas com mais de 50 anos, mas a marca ressalta que interessados com menos de 50 também podem se candidatar.

Em um dia de divulgação, Tiago conta que já receberam 25 currículos. "Minha intenção é discutir isso em um workshop com essas pessoas que estão se candidatando. Vou fazer um encontro com essas pessoas na Casa Charlie para apresentar o projeto, falar sobre as possibilidades e as dificuldades - considerando que a área de gastronomia tem que trabalhar de pé -, entender os dias de trabalho que precisam ser feitos, a carga horária que seria benéfica para eles para não prejudicar também as questões físicas e emocionais de uma pessoa 50+. Vamos discutir isso com eles e selecionar, desse grupo, 10 pessoas para participar desse projeto em novembro e dezembro."