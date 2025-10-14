Vendendo 2 mil pães por dia, tradicional padaria da Zona Sul tem produção 100% artesanal

Fundada em 2009, a Padaria Bassani se consolidou como uma referência na Zona Sul de Porto Alegre. Prova disso são os 2 mil pães vendidos diariamente pela operação, todos produzidos artesanalmente. Ao longo dos 16 anos de história, a padaria mudou algumas vezes de direção, mas sempre com o sobrenome Bassani no comando. Hoje administrada por Rômulo, sua mãe Andreia e sua irmã Giovana, o negócio segue sendo familiar na gestão, mas já cresceu o suficiente para contar com 20 funcionários.



A Bassani conta com diversos itens em seu cardápio. Bolos, salgados, pastéis, torta fria, crepioca, omelete, e muitas outras opções. Ainda assim, nada disso supera os pães em termos de venda. “Hoje em dia, são poucas padarias que produzem seu próprio pão. Muitas já compram congelado, por ser mais fácil e mais barato de produzir. Nós fazemos tudo aqui, com um padeiro profissional”, destaca Rômulo.

LEIA TAMBÉM > Negócio de Porto Alegre une livraria, café e vinhos em um casarão de 50 anos



A produção caseira dos pães envolve muitas etapas, como a fermentação, que varia de acordo com a temperatura do dia. “Quando está mais quente, o processo de fermentação é mais rápido. Mas em dias mais frios, temos que adicionar um pouco mais de fermento”, detalha Rômulo, que precisou assumir o posto de padeiro há alguns meses, quando o antigo profissional saiu da operação. “A gente acaba estando sempre com a mão na massa, mas agora conseguimos um novo padeiro, que me livrou um pouco” brinca.



Além do clássico cacetinho, a Bassani trabalha diversos tipos de pães, todos artesanais. São eles: cacetinho integral, cervejinha, pão sovado, massinha doce, massinha com creme, pão de forma, pão australiano, pão italiano, pão de nozes e pão coalho. A produção caseira dos pães envolve muitas etapas, como a fermentação, que varia de acordo com a temperatura do dia. “Quando está mais quente, o processo de fermentação é mais rápido. Mas em dias mais frios, temos que adicionar um pouco mais de fermento”, detalha Rômulo, que precisou assumir o posto de padeiro há alguns meses, quando o antigo profissional saiu da operação. “A gente acaba estando sempre com a mão na massa, mas agora conseguimos um novo padeiro, que me livrou um pouco” brinca.Além do clássico cacetinho, a Bassani trabalha diversos tipos de pães, todos artesanais. São eles:

A história da Bassani

Mesmo com a unidade da Bassani lançada em 2009, a história da padaria começa antes. “Meu avô veio de Lajeado e começou a fazer negócios com mercadinhos. Ele comprava, estruturava e vendia. Então, a família sempre teve essa vocação para esse tipo de negócio”, conta Rômulo.



Rômulo trabalhou com seu pai no Mercado Bassani, que hoje já tem mais de 30 anos. Mas os choques por conta das diferentes ideias o afastou do negócio. “Eu queria modernizar o mercado, mas o pai já fazia aquilo há anos e acabou desgastando”, recorda. “Eu saí, fui tentar a vida em Portugal, porque tive uma oportunidade. Nas primeiras semanas, estava dando tudo errado, e aí eu recebi uma foto da minha esposa, do teste de gravidez. Era o que eu precisava para voltar”, complementa.



Ao voltar para Porto Alegre, Rômulo começou a vender marmitas fitness, a fim de começar a juntar dinheiro. “Eu seria pai, então precisava me virar, mas voltar para o mercado estava fora de cogitação”, afirma. “Foi aí que surgiu a chance de vir para a Bassani. Minha tia era uma das administradoras e queria vender a parte dela. Falei com a minha mãe e decidi investir. Levei um ano e meio para conseguir pagar, mas precisava aproveitar a oportunidade”, lembra Rômulo, que nunca havia pensado em ser padeiro.



Agora, como sócio da Bassani, Rômulo consegue pôr em prática algumas modernizações que não pôde fazer no mercado do pai. As redes sociais, por exemplo, são um ponto forte da padaria, com quase 10 mil seguidores no Instagram . “É uma forma de publicidade gratuita, então temos que aproveitar isso e ser criativos. Às vezes, um vídeo engraçado vai ter muito mais alcance que a foto de um produto. As pessoas também querem conhecer os bastidores, quem faz parte do negócio”, analisa.



Para o futuro, Rômulo mantém os pés no chão. Mesmo com duas unidades na Zona Sul, comandadas por diferentes núcleos da família, e com 16 anos de história, uma ampliação é um passo muito grande. “Nós precisamos ter uma estrutura mais profissional para querermos ampliar. Querendo ou não, hoje a operação está muito centralizada na família e depende muito da gente. Hoje mesmo, um auxiliar não pôde vir, e eu tive que ir para a cozinha”, exemplifica.

LEIA TAMBÉM > Celebrando oito anos, Leiteria lança serviço de café da manhã na Cidade Baixa

Onde encontrar a Bassani

A Padaria Bassani fica localizada na avenida Wenceslau Escobar, nº 2013, bairro Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre. O horário de funcionamento é das 7h às 20h, de segunda a sábado. Das 11h30min às 14h30min, a Bassani serve almoço, com opções de à la minuta.