Negócio de Porto Alegre une livraria, café e vinhos em um casarão de 50 anos

Livraria, café, arte e vinhos. O Universos, novo empreendimento em Porto Alegre, abrange um pouco de cada um desses mundos. Em um casarão com mais de 50 anos localizado no bairro Três Figueiras, o espaço pretende oferecer uma experiência diversificada, sendo ponto de encontro da cultura, da arte e da gastronomia. À frente da Universos está Rosi D'Agostin, empreendedora com foco em investimentos.

Totalizando 500m², o espaço conta, aos fundos, com a pâtisserie Jean Pierre, parceira da Universos. O café nasceu de uma parceria com o empreendedor à frente da patisserie. “Já conhecia a qualidade dos produtos, porque frequentava muito o café dele. Quando estávamos com o projeto já esboçado, fui falar com ele e, aos poucos, ele foi entendendo e se interessando pelo projeto. Hoje, é um grande parceiro nosso”, destaca Rosi.

Formada em medicina, a empreendedora não atuou por muito tempo na área, dedicando-se a uma carreira de investidora, inclusive fundando uma empresa de investimentos. Após três anos, o negócio fechou, e Rosi passou a realizar somente investimentos próprios. A inspiração para o negócio atual, segundo ela, veio da época em que estudou na França.

“Fiquei uns quatro meses por lá, e havia um café que eu amava. Era quase uma garagem, onde um casal atendia os clientes. Sentia-me muito em casa. Próximo a esse café, havia uma livraria que frequentava muito também. Então, busquei essas memórias de que gosto”, comenta Rosi, afirmando que o projeto da Universos nasceu há três anos.

O conceito de vinhos e artes surgiu com o tempo, agregando ao espaço multicultural e gastronômico. O acervo da livraria conta com 5 mil títulos de diversos estilos. Literatura nacional, moda, psicanálise, fotografia, obras infantis, entre tantos outros, compõem o acervo. A ideia é não se limitar a um segmento, permitindo ao público uma ampla diversidade de assuntos.

Celebrando oito anos, Leiteria lança serviço de café da manhã na Cidade Baixa LEIA TAMBÉM >

Apesar de entender que o e-commerce e os livros digitais ocupam um espaço significativo no mercado, a ideia da Universos é oferecer uma experiência que vai além da compra. “ Ir a uma livraria e descobrir algo novo é muito prazeroso. É um passeio que se dá de presente. Essa ideia de se sentir em casa, do cheirinho do café ou de uma tacinha de vinho no final de tarde, não se trata apenas de uma relação de compra ”, observa a empreendedora.

O estabelecimento trabalha com aproximadamente 250 rótulos. A maioria deles proveniente da França, incluindo champanhe. Além disso, a Universos oferece rótulos gaúchos de regiões como Flores da Cunha, Pinto Bandeira e Vale dos Vinhedos. Há um cronograma para introduzir mais vinícolas gaúchas gradualmente, buscando entender o que os clientes procuram e qual é a receptividade. “Toda curadoria dos vinhos foi feita pelo Michael Waller, que também foi um dos grandes parceiros nesse projeto”, destaca a empreendedora.

Inaugurada no início de setembro, a livraria recebe a exposição das obras de Elisabeth Guarnier. Psicanalista e fotógrafa, a artista leva para a Universos um pouquinho do carnaval de Veneza por meio dos registros fotográficos.

Após um ano fechada, cafeteria de Porto Alegre reabrirá em novo endereço LEIA TAMBÉM >

A casa, que pertenceu à família Hatinger, ainda mantém boa parte de sua estrutura original. Ana Paula Freitas foi a arquiteta que abraçou, entendeu o projeto e transformou o espaço. Onde antes existia um jardim de inverno, é ocupado, hoje, por uma claraboia, trazendo luz natural para parte do salão da livraria. A antiga piscina virou a adega do estabelecimento, e a fonte presente na construção original foi mantida, trazendo charme ao café. “Os quatro filhos da família à qual a casa pertencia estiveram presentes na inauguração e adoraram o que foi feito aqui. Isso é muito significativo”, celebra Rosi.

Endereço e horário de funcionamento