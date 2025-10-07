Após um ano fechada, cafeteria de Porto Alegre reabrirá em novo endereço

Inaugurado na pandemia, o Vírgula suspendeu suas atividades em novembro de 2024. Após uma viralização nas redes sociais, o aumento de público foi significativo e pôs os sócios a repensarem o negócio. Com uma estrutura pequena e que dependia muito do clima, já que a maioria dos clientes ficava na calçada, o local da antiga operação estava se tornando um problema. Manutenções constantes, localização de difícil acesso para estacionar e limitação de crescimento foram alguns dos fatores determinantes para a mudança do ponto do bairro Rio Branco para o novo endereço no Moinhos de Vento.



A proposta do Vírgula nesta nova fase é entregar algo que Jonathan Andreolla, sócio-fundador da loja, enxerga que falta no mercado de cafés especiais em Porto Alegre. “Hoje, a maioria dos negócios tem o café como a única produção de fato. As opções de comida costumam ser pré-prontas. Nós queremos controlar desde a fruta, a farinha, todas as etapas da produção, com um cardápio que varia de acordo com a sazonalidade, como num restaurante. Não sei nem se seremos intitulados como cafeteria”, pondera.

História do Vírgula

O Vírgula começou de maneira inusitada. Jonathan sequer gostava de café quando iniciou o negócio. A ideia era empreender e sair da faculdade de Direito, que já não fazia sentido para ele. “Recebi um dinheiro da venda de um terreno da minha família no interior. Foi um momento difícil, estava triste e precisava me colocar à prova. Minha namorada me mandou um print de um anúncio de um ponto de café, e eu fiquei com aquilo na cabeça”, lembra Jonathan.



Antes de investir, Jonathan trabalhou numa cafeteria e fez cursos sobre o assunto. De lá para cá, a relação com o café mudou, e o sócio passou a estudar cada vez mais sobre o grão. “Uma virada de chave foi num dia que faltou luz e, sem poder trabalhar, resolvemos conhecer outras cafeterias. Foi ali que eu entendi que tinham cafés melhores que o nosso. Mas por que o deles é melhor? Fomos atrás de entender mais sobre a torra, compreender que isso era muito importante”, conta.

PORTO ALEGRE, RS, BRASIL, 30.09.2025 : Vírgula Café. Gabriela Assmus, Jonathan Andreolla, Leonardo Usui. DANI BARCELLOS/ ESPACIAL/ JC



A primeira sócia do negócio foi Gabriela Assmus, responsável pela cozinha do Vírgula. Quando entrou no negócio, sua incumbência era o café, mas logo assumiu as comidas da operação quando a cozinheira saiu. "Eu sabia que a Gabi era uma pessoa extremamente rigorosa, pontual, organizada, higiênica, e que tem uma inteligência muito acima da média. Ela quis assumir a cozinha e eu sabia que ela seria a pessoa perfeita. Ela tem as características que nós buscamos absorver na cultura da empresa", ressalta Jonathan.

As dificuldades do período de obras e a coragem de tomar essa decisão se misturam com a história da entrada do terceiro sócio no negócio. Leonardo Usui, ex-barista do Café República, aceitou o desafio de coordenar o setor de café no Vírgula. “Estava há sete anos num lugar estável. Aí olhei esses dois malucos e pensei, ‘acho que pode ser legal’”, brinca Leonardo. “Mas foi uma decisão bem pensada. Foram 90 dias de transição para deixar tudo certo lá e entrar tranquilo aqui”, complementa.



Mesmo sendo uma decisão pensada, Leonardo fala sobre o sentimento dele e de seus sócios sobre o risco de um movimento como esse. “Dá medo, sem dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca fui tão estimulado a estudar sobre café e me aprofundar na cultura do negócio. Quando as pessoas sentarem aqui, vão sentir isso. É tudo artesanal, desde o balcão até a água. Na verdade até a obra”, descontrai, falando sobre o envolvimento intenso do trio no dia a dia.



As dificuldades do período de obras e a coragem de tomar essa decisão se misturam com a história da entrada do terceiro sócio no negócio. Leonardo Usui, ex-barista do Café República, aceitou o desafio de coordenar o setor de café no Vírgula. "Estava há sete anos num lugar estável. Aí olhei esses dois malucos e pensei, 'acho que pode ser legal'", brinca Leonardo. "Mas foi uma decisão bem pensada. Foram 90 dias de transição para deixar tudo certo lá e entrar tranquilo aqui", complementa.

Mesmo sendo uma decisão pensada, Leonardo fala sobre o sentimento dele e de seus sócios sobre o risco de um movimento como esse. "Dá medo, sem dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca fui tão estimulado a estudar sobre café e me aprofundar na cultura do negócio. Quando as pessoas sentarem aqui, vão sentir isso. É tudo artesanal, desde o balcão até a água. Na verdade até a obra", descontrai, falando sobre o envolvimento intenso do trio no dia a dia.

Com um espaço interno maior, a ideia é ter uma bancada grande para gerar uma conexão olho no olho com os clientes. O cardápio ainda está em desenvolvimento. "Nós sabemos como queremos e por que queremos montar o cardápio. Mas ainda não sabemos o que vai ter exatamente. Claro que temos ideias, mas ainda não estamos divulgando, porque não testamos", afirma Jonathan.

Data e local de inauguração do Vírgula