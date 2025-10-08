Mercado de bairro aceita criptomoeda como pagamento na Cidade Baixa

Inaugurado no fim de junho, o Mercatto Garibaldi surgiu da percepção de uma necessidade de um dos sócios. João Schiavo mora na Cidade Baixa, em Porto Alegre, e sempre se sentiu incomodado em precisar se deslocar para longe ao precisar fazer compras. Notando que a maioria dos prédios do entorno não têm garagem, compreendeu que a sua insatisfação poderia ser coletiva e viu, neste cenário, uma oportunidade de empreender.



Precisando de um sócio para auxiliar na operação, João convidou um parceiro de outro negócio para participar do projeto. Max William Rogowski tem formação em marketing e se considera um entusiasta de investimentos em criptomoedas. Foi dessa união que surgiu a ideia de aceitar o Bitcoin como forma de pagamento no estabelecimento. “Acredito que o cripto não é para ficar na mão de poucos, é para ser difundido e para ser de uso comum, corriqueiro, para fortalecer o empreendedorismo e o comércio local”, opina Max.

O Mercatto Garibaldi aceita a criptomoeda Bitcoin como forma de pagamento DENER PEDRO/ESPECIAL/JC



Sobre as oscilações do valor do Bitcoin e o desafio de lidar com a conversão, Max explica que a ferramenta de pagamento funciona de forma parecida com o pix, através de um QR Code. “Isso é um dos motivos pelos quais o Bitcoin é pouco utilizado para pagamento em situação de moeda de troca. Ainda é um ativo que tem uma valorização muito grande com o tempo. Então, para o detentor desse ativo, por vezes vale a pena manter e aguardar essa valorização para a liquidação. A gente quer fazer esse movimento, vamos buscar uma possibilidade de retorno. Não temos o interesse em liquidar imediatamente”, explica.



Supervisor da Casa Kunzler, empresa que produz queijo e manteiga, João trabalha com vendas e conhece o mercado de fornecedores. Um dos motivos que o fez investir no Mercatto Garibaldi foi essa expertise. "A maioria dos pequenos varejos são administrados por pessoas que abriram por alguma necessidade, sem ter tanto conhecimento do mercado. Tem algumas coisas simples que fazem muita diferença. A margem de lucro nos produtos, por exemplo. Quando você põe a mesma porcentagem em todos os produtos, vai acabar perdendo valor em alguns e supervalorizando outros", comenta.

Nas prateleiras, o Mercatto Garibaldi conta com produtos comuns a maioria dos mercados, mas também trabalha com itens selecionados. Os cafés, por exemplo, são ofertados em marcas conhecidas do público e com rótulos gourmet, visando atender os diferentes perfis de moradores do bairro. A padaria é self-service, e há um espaço inaugurado recentemente, dedicado a produtos oriundos da agricultura familiar.

O Mercatto Garibaldi conta com um cantinho da agricultura familiar, dedicado a produtos artesanais DENER PEDRO/ESPECIAL/JC



A missão dos sócios é tentar transmitir ao cliente uma experiência que una o melhor de cada tipo de mercado. "Traz um pouco dessa coisa do mercado de bairro, com um espírito comunitário. Do mercado do interior, esse lado mais fraternal, familiar. E também do mercado gourmet, porque tem uma curadoria de produtos diferenciados que o João está sempre trazendo", destaca Max.

Endereço e horário de funcionamento do Mercatto Garibaldi

O Mercatto Garibaldi fica localizado na rua José do Patrocínio, nº 1052, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, com intervalo das 12h às 14h. “Como é um bairro noturno, nas sextas-feiras a gente estende um pouco”, pontua Max. Aos sábados, ainda há uma indefinição, mas a ideia é manter o horário das 16h às 19h, também visando o público da noite.