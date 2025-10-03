Pizzaria argentina de Porto Alegre vai abrir operação focada em empanadas

Muzza começou seu processo de expansão. Os sócios-proprietários Marcelo Libel e Cristobal Carrion são apaixonados pela cultura gastronômica de Buenos Aires e abriram, em maio, a operação que replica as pizzarias da capital argentina. O sucesso foi acima do esperado. Prova disso é que a dupla decidiu abrir sua segunda operação: a Muzza Empanadas, que servirá o lanche típico dos hermanos.



A ideia de uma nova operação é um passo em direção a um projeto maior. A pizzaria Muzza é a terceira operação da rua Miguel Tostes, para quem vem da avenida Protásio Alves. Marcelo, além de ser proprietário da Muzza, está à frente das duas outras lojas até a esquina. “Nossa ideia é transformar este trecho numa rua argentina, com a empanaderia e uma parrilla mais para frente”, afirma Marcelo, vislumbrando a realização completa do projeto para 2026. A Muzza Empanadas vai ocupar o espaço do Moishe’s Deli, operação de comida de rua dedicada à gastronomia judaica, que também pertence a Marcelo.



As empanadas surgiram a partir das experiências de Cristobal. O cozinheiro é chileno e neto de argentino, acostumado com a cultura do país. “ A empanada faz parte do dia a dia. É um coringa, como se fosse a coxinha aqui. Antes do churrasco de domingo, tem que ter a empanada. Qualquer barzinho tem empanadas pequenas. Se parar para comer na estrada, tem empanada. E tem nas cidades grandes e pequenas”, relata.



No começo, o desejo dos sócios era abrir um bar com foco em vermute, mas tiveram problemas com os fornecedores. “O Cris queria fazer as empanadas, mas com a ideia de trazer para a pizzaria. Como a vermutaria não ia rolar, eu falei ‘vamos levar a empanada para lá’, porque é muito mais comercial que o vermute, na minha opinião”, conta Marcelo. “Começamos a fazer os testes e ficou muito bom, eles mandaram muito bem. Os sabores são sensacionais, tanto os clássicos quanto os autorais. E é uma operação bem mais fácil, um modelo fácil de franquear e a ideia é essa”, revela Marcelo, que enxerga a ideia da empanada como uma oportunidade de escalar o produto em várias operações.



Cardápio e modelo de negócio

A Muzza Empanadas será uma loja de balcão. Dividindo a cozinha com o Tio Burgers, a proposta é utilizar a rua como atrativo, como já ocorre na pizzaria. “Tem dias que lota, bomba muito, e as pessoas precisam esperar muito na fila. É também uma forma de atender essa galera. Beliscar alguma coisa antes de pedir a pizza, uma entradinha”, explica Marcelo. “É uma forma de promover a cultura callejera, que é muito forte lá fora e o pessoal adora aqui”, completa Cristobal, falando sobre o hábito de ocupar a calçada.



O cardápio vai desde os clássicos de carne, até alguns autorais. “Vai ter de caprese, a fugazzeta [mussarela e cebola], doce de leite, chocolate, carne ao vinho, e os clássicos como presunto e queijo, frango catupiry. Mas sempre do nosso jeito, usando os produtos argentinos”, confirma Cristobal. “Vamos trabalhar com queijo vegano e massa vegana também. É uma galera muito fiel e que fica muito feliz com o produto”, completa Marcelo.

Por ser um lanche menor e mais rápido, a Muzza Empanadas vai ter algumas diferenças em relação à pizzaria. ”A ideia é atender um público mais abrangente, com um produto mais barato, para quem estiver passando na rua. Vamos fazer combos promocionais. E vai ter delivery também, que é uma coisa que tivemos que segurar na Muzza, porque não estávamos dando conta do movimento”, justifica Marcelo. Por ser um lanche menor e mais rápido, a Muzza Empanadas vai ter algumas diferenças em relação à pizzaria. ”. Vamos fazer combos promocionais. E vai ter delivery também, que é uma coisa que tivemos que segurar na Muzza, porque não estávamos dando conta do movimento”, justifica Marcelo.

Quando inaugura a Muzza Empanadas?

Ainda em processo de obras, a Muzza Empanadas tem previsão de abertura para o dia 15 de outubro. “É o deadline que colocamos”, diz Marcelo. A operação fica ao lado da pizzaria, na rua Miguel Tostes, nº 997, no bairro Rio Branco, e terá o mesmo horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 18h30min às 23h.