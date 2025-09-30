Francesa esposa de jogador do Grêmio traz restaurante de Barcelona para Porto Alegre

Com sede em Barcelona, o Playa Paris (@playaparisbrasil) chega a Porto Alegre como um dos novos restaurantes do espaço Gardens, do shopping Iguatemi. Criado pela jornalista francesa Anne Laure Braithwaite, o negócio já existe em Barcelona e chega à Capital um ano após a vinda da empreendedora ao Brasil. Aos fãs de futebol, o sobrenome de Anne é familiar. Casada com o atacante do Grêmio, o dinamarquês Martin Braithwaite, ela e toda a família estão criando raízes no Rio Grande do Sul. Se o jogador já até comemorou gol com chapéu de gaudério, Anne escolheu empreender na cidade pela paixão gastronômica e identificação com a cultura gaúcha.



A ideia de criar um restaurante partiu da paixão de Anne pela cozinha. “Isso entrou naturalmente na minha vida, porque eu sempre amei cozinhar para a minha família e ver suas caras de felicidade ao comer, de ter aquele momento juntos. A cozinha é o meu espaço. Não estarei aqui todos os dias, mas minhas ideias sim ”, destaca.

O Playa Paris é um restaurante essencialmente francês, mas Anne ressalta que a operação de Porto Alegre vai um pouco além. “A ideia é ser uma comida francesa caseira. É uma mescla das minhas ideias doidas”, brinca. “Vai ser um cardápio parecido com o de Barcelona, mas com coisas novas. Aqui é diferente da Europa, então temos que adaptar”, pondera sobre o menu, montado e aprovado por ela.



Para o futuro, Anne deseja continuar a expansão do Playa Paris. "Nossa ideia é seguir avançando. Já tenho propostas para abrir outros em Porto Alegre, mas primeiro queremos nos fixar aqui. Gostamos muito da região de Gramado, Canela, e do restante do Brasil também", comenta.

Relação com Porto Alegre

A abertura do restaurante é uma das demonstrações de que Anne e Martin Braithwaite estão adaptados à Capital. “A vida muda. Agora estamos em Porto Alegre, e acho importante ter um negócio aqui também, nossa vida é aqui. Eu e o Martin gostamos de andar pela cidade, conhecer a cultura gaúcha”, declara a empreendedora.

A escolha pelo Iguatemi como ponto para o negócio partiu de Anne. “Quando cheguei aqui, achei o Iguatemi ‘o lugar’. Um shopping pode ser mais acessível, porque tem lojas para vários públicos. Ainda estamos aprovando o cardápio, então não temos os valores, mas nossa ideia é que o restaurante seja acessível também, com um ambiente bom para a família toda relaxar”, ressalta.



Nas visitas a restaurantes em Porto Alegre, Anne já tem alguns que marcaram. “Cozinho muito em casa, mas gostamos de sair também. Gostamos muito do Le Cochon Volant, um francês [no Moinhos de Vento], e o Ovo Gastronomia [no bairro Três Figueiras], que é um buffet caseiro de comida brasileira muito bom”, cita com dificuldade, alegando que gosta de muitos outros e com vários estilos distintos.



Anne ressalta que Barcelona e Porto Alegre são cidades bastante diferentes, tanto em cultura quanto em gastronomia. “A única coisa que eu vejo muito similar é o amor pelo arroz”, brinca. “Acho muito legal que os brasileiros amam comer. Na Espanha é diferente, pouca quantidade. Aqui, tem o almoço de domingo, os rodízios, muitos buffets. Eu amo” afirma Anne.



Além de frequentar os ambientes da região, Anne faz questão de contar com produtos daqui. "Gostamos de valorizar o trabalho local, os fornecedores. O vinho, os ingredientes, a decoração. Não importamos tudo. É uma forma de movimentar a economia e evitar poluição com os transportes", afirma.

Quando inaugura o Playa Paris?

“Se tudo der certo, a inauguração será em novembro”, descontrai Anne sobre o espaço, que ficará no terceiro piso do shopping Iguatemi, no espaço Gardens, que inaugura nesta terça-feira (30). O endereço é na avenida João Wallig, nº 1800, bairro Passo d'Areia, em Porto Alegre.