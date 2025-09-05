Rede de restaurantes de Pernambuco inaugura primeira unidade em Porto Alegre 

Celebrando a cultura nordestina e passando por um momento de expansão, inaugurou nesta quinta-feira (6), no BarraShoppingSul, na Zona Sul de Porto Alegre, o Camarada Camarão, rede de restaurantes de Pernambuco presente em 16 estados do Brasil. A marca, fundada por Sylvio Drummond em 2005, oferece frutos do mar, em especial pratos com camarão. O novo restaurante ocupa o espaço de dois estabelecimentos, o antigo ponto do Applebee's e a loja onde operava a Gran Cru, somando ao todo 1450m².

“ O interesse de vir para cá existe há mais ou menos três anos. Estávamos na busca da melhor opção, do melhor ponto . A nossa ideia era integrar o Barra, já que temos uma parceria com a Multiplan”, destaca Sylvio. Com um investimento de R$ 6 milhões, o estabelecimento passou por uma reforma que durou cerca de cinco meses. Com uma decoração contemporânea, rústica, com referências do mar, o estabelecimento comporta aproximadamente 270 pessoas. No entanto, o projeto do restaurante prevê uma ampliação com a ideia de chegar próximo de 400 lugares. Essa ampliação inclui um segundo pavimento que será lançado no próximo ano, sendo do mesmo tamanho do térreo.

Esta unidade é a primeira da marca no Sul do País e é vista como uma unidade modelo para a região. De acordo com o fundador, será uma operação de treinamento para novas unidades. Esta é a 33ª unidade da marca no Brasil, com planos de fechar o ano com 35 operações. “Nós temos mais duas unidades esse ano para inaugurar. Então, devemos fechar o ano com 35 operações. O nosso objetivo no Sul é, no próximo ano, ter pelo menos mais quatro unidades e, para os próximos cinco anos, chegar a 80 lojas no Brasil”, detalha.

foram selecionados cerca de 100 profissionais, com 85 já contratados. O gestor da unidade é gaúcho, mas uma equipe de implantação de outras unidades da marca está presente na nova unidade para treinar os novos colaboradores. Segundo Sylvio, a captação de mão de obra foi um dos maiores desafios, mas a marca foca em oferecer oportunidades de crescimento para reter talentos e proporcionar uma melhor remuneração com o bom desempenho do restaurante. "É uma operação que tem uma demanda de trabalho muito intensa, incluindo sábados, domingos e feriados. Costumamos dizer que enquanto está todo mundo se divertindo, nós estamos trabalhando. Então buscamos oferecer benefícios e oportunidades." Cocada mole com sorvete e raspas de coco e calda de maracujá JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC Para a nova operação,

Gastronomia e experiência

Buscando promover uma experiência agradável para um público diverso, o local conta com uma brinquedoteca com capacidade para 45 crianças, com recreadores, para que os responsáveis possam se divertir, assim como os menores. O restaurante também oferece uma sala de eventos que pode acomodar entre 65 a 70 pessoas, ideal para casamentos, aniversários ou eventos corporativos.

O cardápio do Camarada Camarão oferece uma variedade de petiscos e pratos principais. Entre as entradas, destacam-se a Praia do Paraíso - camarões marinados no chope, fritos e salteados com cebola e alho - , o ceviche de salmão e o Al Ajillo, com camarões salteados no azeite, alho, pimenta-calabresa, salsa e vinho branco. Os pastéis recheados com catupiry e camarão também estão entre os favoritos dos clientes. Já entre os pratos principais, há opções tanto individuais quanto para compartilhar. Destaque para o Capitão Flávio, com filés de peixe grelhados e regados com azeite aromatizado, acompanhados de arroz com camarões, leite de coco, queijo coalho e castanhas de caju; e para os Camarões Recheados do Chef, uma porção de camarões recheados servidos sobre arroz com camarões - ambos entre os mais pedidos da casa.

Os pratos principais da casa partem de R$ 109,00. O restaurante também oferece um happy hour diário, entre as 17h e as 20h, com desconto em todas as bebidas e promoções nos petiscos. Nas entradas, o ceviche de salmão é destaque JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC O restaurante contará com pratos executivos e promocionais de segunda a sexta-feira, a partir de R$69,00.. O restaurante também oferece um happy hour diário, entre as 17h e as 20h, com desconto em todas as bebidas e promoções nos petiscos.

De acordo com Sylvio, apesar do desafio de menor demanda no shopping durante a semana, a estratégia é fazer uma divulgação externa para atrair um público que não seja apenas clientes do shopping, tornando o restaurante uma operação destino e uma âncora para o shopping.

“Estamos posicionados em uma entrada estratégica do shopping e também tivemos todo o cuidado de deixar o ambiente preparado para receber o cliente com conforto. Desde o espaçamento entre as mesas, a iluminação mais quente, tudo foi pensado na experiência do consumidor”, relata.

História do negócio

O Camarada Camarão surgiu após outro negócio de Sylvio, o Camarão e Companhia, um fast food de frutos do mar que começou a operar em 1999 e chegou a ter 70 operações no Brasil, entre próprias e filiais. Hoje, a marca conta com 43 unidades, após uma queda na pandemia. Em 2005, observando um movimento de gourmetização dos shoppings, o empreendedor resolveu apostar na nova marca.

“ Naquela época, não existiam essas áreas voltadas para bares e restaurantes, eram só as praças de alimentação. Eu passei a observar essa gourmetização desses locais e resolvi lançar o Camarada, justamente, para alcançar esses espaços ”, explica.

No início, a empresa contava com sócios regionais, mais investidores, que eventualmente saíram. Em 2019, Silvio teve a oportunidade de se juntar a um fundo de investimento, que tinha como objetivo investir apenas em empresas do Nordeste. Naquela época, a marca possuía seis operações, e o plano era chegar a 24 operações até o final de 2024. No entanto, mesmo com dois anos de pandemia, a empresa superou as expectativas, fechando o ano passado com 31 operações.

“São todas unidades próprias. O Camarada Camarão não funcionaria no sistema de franquias. É uma operação muito grande, tem que ter um comando, um direcionamento”, afirma.

Endereço e horário de funcionamento

O Camarada Camarão está localizado no BarraShoppingSul, na avenida Diário de Notícias, n° 300, no bairro Cristal. O restaurante opera de segunda a sábado, das 11h30min às 23h, e aos domingos, das 12h às 22h.