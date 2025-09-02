Com mais de 30 anos, clássico bar da escadaria da Borges de Medeiros volta a receber eventos culturais

Porto Alegre testemunha a revitalização de um de seus espaços boêmios mais emblemáticos. O bar Tutti Giorni (@tuttigiornipoa), fundado em 1989, agora sob a gestão dos irmãos Pepe e Guilherme Martini, inicia um novo capítulo em sua longa trajetória. Mais do que um ponto comercial, o espaço sempre foi um epicentro cultural, e a nova administração busca honrar esse legado, combinando tradição com inovações pontuais.

Para Pepe, um dos novos proprietários, a conexão com o local é profunda. "Esse é um bar de 1989. Tem a sua trajetória longa. É um bar que para mim, particularmente, sempre foi importante. Eu mesmo estudei jornalismo também," declara, ressaltando a relevância do espaço que historicamente concentrou colegas de profissão, cartunistas e a contracultura da cidade. A intenção dos irmãos à frente do negócio é clara. " Nosso objetivo aqui é manter a tradição, trazendo algumas inovações . Poucas, na verdade, mais de melhorias logísticas e para deixar o espaço mais confortável. Queremos seguir o legado que o Nani iniciou”, declara.

O empreendedor se refere a Ernani Marchioretto, o proprietário de quase três décadas e que cativou um público fiel. Até 2012, a clientela ia até a parte alta da escadaria, no nº 780, da Avenida Borges de Medeiros. Após isso, o bar se deslocou para o Largo dos Açorianos, voltando, em 2015, aos famosos degraus, hoje no nº 710. “O Nani é um bolicheiro bem carismático e característico. Até folclórico da cidade. Não pretendo estar à altura desse carisma todo, mas acho que temos em comum ideia cultural pro espaço, para além do comércio”, descreve.

A aquisição do Tutti Giorni pela família Martini aconteceu de forma peculiar e íntima. Passada a gestão inicial de Nani, o espaço foi comandado por um período de dois anos por um casal de empreendedores. O pai de Pepe e Guilherme, Ronivon Martini, um entusiasta da boemia, fez a compra do bar pouco antes de partir. " Acabamos parando por aqui, graças ao meu pai, que fez a compra do bar uma semana antes de morrer ," revela. A decisão de prosseguir com o negócio foi dos irmãos, movidos pela provável vontade do pai e pelo desejo de não ver o local fechar as portas. “A cidade perdeu tantos espaços icônicos, especialmente da noite da boemia nos últimos poucos anos. E de forma alguma queríamos isso. Estando nas nossas mãos, não queríamos que o Tutti fosse uma perda", enfatiza Pepe, que afirma o desejo de ser guardião do lugar.

O espaço é um ícone por reunir jornalistas, cartunistas e a contracultura da cidade há três décadas SARAH OLIVEIRA/ESPECIAL/JC

"A terça de samba é um dos pilares dessa retomada, fruto de uma parceria de sete anos com o Grupo Puro Asthral. É uma roda tradicional, importante, e que tem a sua comunidade, tem o seu público e que fala de ocupação de espaço público, de negritude, de periferia", descreve Pepe. Além disso, a iniciativa é crucial para a dinâmica da escadaria. "No dia do evento, que é especialmente na rua, se vê claramente que o viaduto é outro", complementa. Pepe explica que a presença de bares como o Tutti Giorni e seus vizinhos é vital para a segurança e a vida cultural da região. O empreendedor ainda observa os transtornos das obras de reforma da escadaria, que se estendem desde 2022, tornando o trajeto pouco convidativo.

O cardápio é básico com a equipe ainda em fase de transição, voltado às bebidas e algumas adições ao menu, como cachaças, fernet e opções de vinhos. Além do samba, o bar já sediou um show de Nelson Coelho de Castro e tem previsto apresentação da banda Pata de Elefante. Em termos gastronômicos, há a intenção de convidar o próprio Nani para cozinhar em eventos especiais. “Não queremos gourmetizar o Tutti. Queremos só fazer algumas melhorias, mas manter a essência", reitera Pepe.

O público do Tutti Giorni é tão diverso quanto sua história. “A meta é que o espaço seja acolhedor o máximo possível e mantenha essa diversidade, que enriquece a própria existência do bar”, expressa. Conforme os irmãos, eventos variados, como os shows e as rodas de samba, contribuem para atrair diferentes segmentos, mantendo as tradições ligadas à imprensa e ao samba.