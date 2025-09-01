Japesca lança sistema de catering para eventos em Porto Alegre

A Japesca, tradicional rede de gastronomia japonesa, opera, agora, também com sistema de catering para eventos. A novidade é capitaneada pela unidade do Cais Embarcadero, que tem as empreendedoras Onília Araújo e Janaína Audino à frente da operação. A proposta é atender desde eventos pequenos, a partir de quatro pessoas, aos de grande porte e corporativos.

Onília conta que o desejo de criar um braço da operação voltado a eventos veio a partir da sazonalidade do consumo de comida japonesa, assim como das interferências do clima na unidade do Cais Embarcadero, cujas mesas ficam em um espaço ao ar livre. O lançamento da novidade acontecerá na sexta-feira (5), com um jantar harmonizado com vinhos. " No inverno gaúcho, já na meia estação, começa a ficar frio, e o sushi é uma comida mais sazonal. Então, pensei por que a Japesca não está indo até a casa das pessoas. Veio essa ideia de levar essa facilidade de comer sushi, tanto em termos de qualidade, de custo, de acesso, que é a marca da Japesca", afirma Onília.

A ideia é que o sistema de catering atenda desde jantares intimistas até eventos corporativos. " Vamos montar toda a experiência. Trabalhamos dentro do nosso padrão, mas também podemos criar de acordo com aquele momento ", explica. Para isso, o Japesca oferecerá desde um box com os insumos, que pode ser finalizado em casa, até levar o próprio sushiman ao evento. "No box premium, c olocamos a instrução de como montar, chega fresquinho, de duas a quatro horas antes do que vai acontecer. Então, tem toda uma logística organizada para que as pessoas comam sushi de qualidade na hora certa. Teremos também a estação de temaki e o sushiman que monta na hora", completa Onília.

Outro ponto que reforça a iniciativa é a demanda por serviço de sushi para eventos. " Pelo que vi do mercado, conversando com organizadores, é que eles pararam de oferecer sushi, porque ficava muito caro. Então, como já temos essa expertise na Japesca, com qualidade, preço e custo, acho que vai ser muito mais acessível às pessoas fazerem festa com sushi", avalia.

Para marcar o lançamento, a marca promoverá um jantar harmonizado com vinhos na próxima sexta-feira (5), realizado em parceria com a Mercavino. A proposta é oferecer uma experiência para o público, mostrando as possibilidades de consumo da gastronomia japonesa com vinhos tintos e brancos. Uma das novidades é o Uramaki de Bergamota, criado especialmente para o evento. "O pessoal do Mercavino falou que teria que ter uma sobremesa. Então nasceu o Uramaki de Bergamota, que é cítrico e com uma calda quente. Brincamos que é o sushi que respeita o frio gaúcho", diz Onília. O jantar custará R$ 250,00 por pessoa com R$ 100,00 de cashback em produtos da Mercavino. Mais informações pelo WhatsApp (51) 99116-7053.

O Uramaki de Bergamota será a sobremesa do jantar harmonizado com vinhos Isadora Jacoby/Especial/JC