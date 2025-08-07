Pizzaria temática de heróis e princesas abre em Cachoeirinha com capacidade para 500 pessoas

O Mundo Fantástico das Pizzas (@omundofantasticodaspizzas), restaurante que inaugura com a promessa de uma experiência mágica para todas as idades. A casa, que nasce como a maior pizzaria temática do Rio Grande do Sul, une gastronomia e entretenimento em um espaço de 1.500m², com capacidade para 500 pessoas. A partir desta quinta-feira (7), Cachoeirinha ganha um parque temático onde o prato principal é pizza. A proposta é do(@omundofantasticodaspizzas), restaurante que inaugura com a promessa de uma experiência mágica para todas as idades. A casa, que nasce como a maior pizzaria temática do Rio Grande do Sul, une gastronomia e entretenimento em um espaço de 1.500m², com capacidade para 500 pessoas.

Com 80 sabores no rodízio, buffet de sushi, refrigerante liberado, drinks autorais e shows diários. Ao lado de um grupo de empreendedores, o sócio-gestor do projeto, Jacson Hoffmann, traz na bagagem três décadas no ramo da alimentação.

“Resolvemos abrir uma pizzaria temática, sendo a maior do Rio Grande do Sul. Para a inauguração, estamos com muitas reservas e as expectativas são as melhores”, conta Jacson.

De acordo com ele, motivos para essa animação não faltam. Personagens como a Princesa Queijinho, o PizzaBoy e o vilão Friaca circulam entre as mesas enquanto o público recebe as pizzas. Dentre elas, há a inusitada versão de sorvete de flocos com algodão doce e açúcar explosivo. A noite segue com trilha sonora própria e uma cenografia que busca lembrar os filmes de super-heróis infantis.

“ Aguardamos todos de braços abertos com algo que foi uma criação muito diferenciada , no conforto do cliente, na ambientação e na temática. Então, a expectativa é muito grande ao chegar nesse momento de inauguração”, reforça Jacson.

Para as crianças, o restaurante oferece ainda o Parque dos Dinossauros, com quase 150m² de área lúdica e segura. Já os aniversariantes contam com descontos especiais e podem até garantir o rodízio gratuito, dependendo do número de convidados.

“O Mundo Fantástico das Pizzas está esperando todos os clientes com carinho e dedicação. Estamos prontos e ansiosos”, expressa o gestor.

Endereço e horário de funcionamento



O Mundo Fantástico das Pizzas funciona de domingo a quinta-feira, das 18h30min às 23h30min, e nas sextas, sábados e feriados, das 18h30min à meia-noite. A pizzaria está localizada na rua Papa João XXIII, nº 1069, bairro Vila Cachoeirinha.

Valores do rodízio



De domingo a quinta, o rodízio custa R$ 99,90 para adultos e R$ 49,90 para crianças de 4 a 8 anos. Já nas sextas, sábados e feriados, os valores são de R$ 114,90 (adultos) e R$ 59,90 (crianças). Pessoas bariátricas contam com desconto especial, pagando R$ 69,90 ou R$ 79,90, conforme o dia.