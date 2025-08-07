Tradicional hamburgueria de Porto Alegre realiza oficina em comemoração ao Dia dos Pais

No próximo sábado (9), a Mark Hamburgueria irá promover um workshop com foco na cozinha prática e na convivência. A ideia do evento, que ocorrerá na Vila Roubadinhas, é promover a união entre pais e filhos a partir da produção artesanal de hambúrgueres. De acordo com Mark, a oficina abordará o passo a passo do preparo, desde a escolha da carne e o ponto ideal até a montagem do hambúrguer e o preparo de molhos.
Além de buscar promover um momento de aproximação entre pais e filhos, o evento pretende aproximar o preparo da realidade do dia a dia, com utensílios comuns, como frigideiras, chapas elétricas, além de ingredientes acessíveis.
O evento acontece das 11h30min às 13h. Os ingressos custam entre R$ 100,00 por participante (a partir de duas inscrições) e R$ 150,00 por inscrição individual. O valor inclui o workshop, cerveja, água e um hambúrguer por pessoa. As inscrições devem ser realizadas através do contato com a Mark Hamburgueria ou diretamente com a Vila Roubadinhas, através das redes sociais.
Data e endereço
O evento acontece no sábado, dia 9 de agosto, entre às 11h30min e às 13h. A oficina ocorrerá na Vila Roubadinhas, localizada na rua Silva Jardim, nº 140, no bairro Auxiliadora. Inscrições através dos Instagram @vilaroubadinhaspoa e markhamburgueria.