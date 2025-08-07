Tradicional hamburgueria de Porto Alegre realiza oficina em comemoração ao Dia dos Pais

07 Agosto 2025

O chef Mark Bandeira, à frente da Mark Hamburgueria irá ensinar receitas e técnicas no evento aberto ao público

No próximo sábado (9), a Mark Hamburgueria irá promover um workshop com foco na cozinha prática e na convivência. A ideia do evento, que ocorrerá na Vila Roubadinhas, é promover a união entre pais e filhos a partir da produção artesanal de hambúrgueres. De acordo com Mark, a oficina abordará o passo a passo do preparo, desde a escolha da carne e o ponto ideal até a montagem do hambúrguer e o preparo de molhos.Além de buscar promover um momento de aproximação entre pais e filhos, o evento pretende aproximar o preparo da realidade do dia a dia, com utensílios comuns, como frigideiras, chapas elétricas, além de ingredientes acessíveis.