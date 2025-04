Clássica hamburgueria abre quinta unidade em Porto Alegre

Sarah Oliveira

10 Abril 2025

A nova loja da Mark Hamburgueria começa a operar nesta quinta-feira (10) na Vila Roubadinhas

A Mark Hamburgueria (@markhamburgueria) é um empreendimento que aposta em hambúrgueres há mais de 10 anos. Administrado por Mark Bandeira, a marca inaugura, nesta quinta-feira (10), o quinto ponto em Porto Alegre. Dessa vez, o empreendedor chega ao Vila Roubadinhas, Food Hall a céu aberto localizado no bairro Auxiliadora. De acordo com Mark, a proposta da unidade é se diferenciar das demais, buscando um produto que harmoniza o fast food e a qualidade, feito de maneira rápida e artesanal. “É uma loja com um conceito diferente. Hoje, as unidades anteriores da Mark Hamburgueria vão na contramão da tendência de mercado. Vemos que os clientes querem lanches mais rápidas, com menos opções de escolha e mais práticas. O novo ponto vai atender essa vontade, voltada para a agilidade", conta.