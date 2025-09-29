Startup gaúcha de sistema de gestão para restaurantes expande com investimento do iFood

Saipos (@usesaipos) tem um dos principais sistemas operacionais de restaurantes do Brasil. Criada em 2017, a empresa surgiu da percepção de mercado dos fundadores, que já trabalhavam no ramo, com um marketplace de comida. Notando que vários negócios precisavam de uma ferramenta online que integrasse os pedidos do iFood com a operação, resolveram investir na ideia.



A ligação com o iFood, portanto, está presente desde o embrião da Saipos. “A gente conversava com eles há muito tempo, sempre com um ótimo relacionamento, muito aberto e franco. Nós temos culturas de negócio parecidas, então nunca houve um choque. São negócios éticos, que valorizam o trabalho e voltados para o empreendedor. E nós sempre prezamos pela consistência a longo prazo nesse namoro até fechar o investimento”, conta Bruno Tusset, um dos fundadores da startup, sobre o investimento feito pela maior empresa do mercado de delivery no País. Localizada no Parque Tecnológico Tecnosinos, na Unisinos de São Leopoldo, atem um dos principais sistemas operacionais de restaurantes do Brasil. Criada em 2017, a empresa surgiu da percepção de mercado dos fundadores, que já trabalhavam no ramo, com um marketplace de comida. Notando queque integrasse os pedidos do iFood com a operação, resolveram investir na ideia.A ligação com o iFood, portanto, está presente desde o embrião da Saipos. “A gente conversava com eles há muito tempo, sempre com um ótimo relacionamento, muito aberto e franco., então nunca houve um choque. São negócios éticos, que valorizam o trabalho e voltados para o empreendedor. E nós sempre prezamos pela consistência a longo prazo nesse namoro até fechar o investimento”, conta Bruno Tusset, um dos fundadores da startup, sobre o investimento feito pela maior empresa do mercado de delivery no País.

LEIA TAMBÉM > Especialista indica como atrair um investidor-anjo para o negócio



Num comunicado feito em abril, o iFood justificou o investimento como um movimento que amplia seu portfólio de produtos e serviços, integrando informações de múltiplos canais de pedidos para que os restaurantes entendam melhor seus clientes e possam otimizar a gestão da operação. “Fazia muito sentido juntar forças nesse cenário”, analisa Bruno. Num comunicado feito em abril, o iFood justificou o investimento como um movimento que amplia seu portfólio de produtos e serviços,. “Fazia muito sentido juntar forças nesse cenário”, analisa Bruno.

O que muda com o aporte?

O investimento já começou a gerar impactos no dia a dia da Saipos. Com a expansão iminente, a equipe de trabalho dobrou em cinco meses. “Agora começa um processo maluco de aceleração. Saímos de 200 pessoas em março para 400 agora. A projeção é encerrar o ano com 500 pessoas e, para os próximos dois anos, mais de 1 mil . Entramos num ritmo diferente”, comenta Bruno, ratificando o desejo de permanecer em São Leopoldo. “Queremos continuar aqui. Estamos tendo um grande apoio do Tecnosinos, da prefeitura da cidade e vamos precisar de ajustes burocráticos também”, completa.



Um dos focos da expansão da Saipos é melhorar a eficiência do serviço prestado aos empreendedores. “O objetivo é entregar cada vez mais soluções, mais integrações e com mais qualidade, especialmente no nosso atendimento. A Saipos nasceu com o objetivo de dar tempo. Queremos facilitar o dia a dia dos empreendedores de restaurantes, porque sabemos que é caótico. Do balcão para dentro é insano o que essa galera faz. Esses caras são muito bons”, valoriza Bruno.



Mesmo com o investimento, Bruno afirma que o iFood não vai interferir nas decisões da empresa. “Em termos de gestão, direção e visão de negócio a Saipos é independente. Isso faz parte do processo do iFood, eles dão autonomia e espaço. E nosso objetivo é bastante parecido. Eles querem se aproximar do empreendedor e nos disseram: ‘vocês sabem fazer isso melhor do que nós. Vocês que fazem isso no dia a dia’”, relata.



Atendendo mais de 15 mil clientes, a projeção de futuro da Saipos é se firmar em todas as regiões do País como principal nome do setor. “Em pelo menos dois ou três anos não pretendemos internacionalizar, porque o mercado brasileiro é muito grande. Queremos nos consolidar como principal player do mercado. O investimento vai nos possibilitar tirar ideias do papel. Dar mais estabilidade para o sistema, entregar um atendimento de excelência”, projeta.

LEIA TAMBÉM > Startups gaúchas miram no mercado internacional na expansão de negócios

Como contratar a Saipos

Para saber mais informações sobre o serviço da Saipos e como contratá-la, acesse o site saipos.com/sistema/restaurante. Os valores do sistema partem de R$ 219,00, com funcionalidades que vão desde aplicativo para gestão de garçons até controle de estoque e emissão de cupom fiscal.