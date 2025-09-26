Pizzaria no Cais Embarcadero aposta em navio pirata no espaço kids

Nesta semana, a Famiglia Facin, marca de restaurantes em Porto Alegre, inaugurou em uma de suas unidades do Cais Embarcadero o Navio Piratas do Guaíba. A novidade, voltada para o público infantil, foi lançada na unidade Casa Nápoles, próxima à entrada do complexo de restaurantes. O espaço temático, especialmente criado para a área kids da pizzaria, está localizado na parte externa do restaurante e foi projetado para despertar a imaginação dos pequenos.

À frente da marca está o casal de empreendedores Nicole Pelissoli Facin e Rodrigo Facin. Além da Casa Nápoles, a Famiglia Facin conta com a Casa Veneza, também no Cais, mas próximo à beira do Guaíba, e a Casa Florença, no bairro Bela Vista. De acordo com Rodrigo, a inspiração veio de dentro de casa. Pais de duas crianças, a ideia era criar um ambiente mais acolhedor e seguro para pais e filhos .

“Nosso restaurante localizado na beira do Guaíba é mais focado em dar um atendimento um pouco mais formal. Já o nosso do Bela Vista engloba o universo de vinhos, e aqui é mais vida real mesmo. Você larga as crianças para brincar, vai ter barulho de criança, mas é o momento de vida que estamos passando, e muitas outras famílias também”, conta o empreendedor.

O espaço kids foi montado no local que anteriormente era um jardim. A ideia era fugir do conceito usual de pracinha. A sugestão de montar um barco, vinda de um amigo artesão, fechou bem com o espaço. A criação artística do barco com dimensões reais é assinada pelo artista plástico gaúcho Bráulio Nunes. A atração conta com luzinhas, canhões, sala do capitão, parede de cordas, área de escalada e um porão de tesouros.

“O fluxo natural do Cais Embarcadero é ir para a beira. Todo mundo quer estar na beira do rio, mas nós, como pais, às vezes ficamos preocupados com a segurança dos nossos filhos, de se aproximarem muito do corrimão. Então, aqui é um espaço seguro dentro de um local seguro”, constata.

Endereço e horário de funcionamento